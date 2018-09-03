В Кыштыме детей в школу привёз пьяный таксист

Автор: КР от Вчера, 11:07 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня с семи до девяти утра сотрудники ДПС дежурили рядом со второй начальной и второй средней школами в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Они проверяли каждого подъезжающего к учебным заведениям автомобилиста на соблюдение правил перевозки детей.

– Среди прочих мы остановили и водителя такси на «Ладе Гранта» – он работает у индивидуального предпринимателя Врублевского, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – Водитель подвозил к школе двоих детей старше 12 лет. Оба были пристёгнуты.

Однако внимание полицейских привлёк сам таксист – от него разило спиртным. Результаты алкотестера подтвердили, что он был пьян. Инспекторам ДПС мужчина объяснил, что выпил полтора литра пива и 0,25 литра водки ещё 3 сентября.

Автомобилиста ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Машину отправили на штрафстоянку – там она пробудет до окончания административного расследования. Полицейские будут решать, нужно ли привлечь к ответственности и владельца службы такси.

За время сегодняшнего рейда было проверено более сотни водителей. Трое из них перевозили детей с непристёгнутыми ремнями безопасности. Каждого оштрафовали на 3000 рублей.