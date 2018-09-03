В Кыштыме детей в школу привёз пьяный таксист Автор: КР от Вчера, 11:07 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня с семи до девяти утра сотрудники ДПС дежурили рядом со второй начальной и второй средней школами в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Они проверяли каждого подъезжающего к учебным заведениям автомобилиста на соблюдение правил перевозки детей. – Среди прочих мы остановили и водителя такси на «Ладе Гранта» – он работает у индивидуального предпринимателя Врублевского, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – Водитель подвозил к школе двоих детей старше 12 лет. Оба были пристёгнуты. Однако внимание полицейских привлёк сам таксист – от него разило спиртным. Результаты алкотестера подтвердили, что он был пьян. Инспекторам ДПС мужчина объяснил, что выпил полтора литра пива и 0,25 литра водки ещё 3 сентября. Автомобилиста ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Машину отправили на штрафстоянку – там она пробудет до окончания административного расследования. Полицейские будут решать, нужно ли привлечь к ответственности и владельца службы такси. За время сегодняшнего рейда было проверено более сотни водителей. Трое из них перевозили детей с непристёгнутыми ремнями безопасности. Каждого оштрафовали на 3000 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить