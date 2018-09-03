В Кыштыме автомобилистов с маленькими пассажирами ждёт проверка Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: ГИБДД информирует 0 Завтра утром группы нарядов ДПС проведут в нашем городе рейд по соблюдению правил перевозки детей. Они будут дежурить рядом с детскими садами и школами. В отделе ГИБДД кыштымской полиции напоминают: дети до 12 лет могут ездить на переднем сиденье исключительно в автокресле или автолюльке. На заднем сиденье специальное удерживающее устройство обязательно лишь для пассажиров до семи лет. После достижения этого возраста и до 12 лет ребёнок может находиться как в автокресле, так и быть пристёгнутым обычным ремнём безопасности. За нарушения этих требований водителям грозит штраф в 3000 рублей – это примерно половина стоимости детского автокресла. С начала года за неправильную перевозку детей к административной ответственности было привлечено 124 кыштымских автомобилиста. Благодаря им российская казна пополнилась на 372 тысячи рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить