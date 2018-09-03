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В Кыштыме автомобилистов с маленькими пассажирами ждёт проверка

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра утром группы нарядов ДПС проведут в нашем городе рейд по соблюдению правил перевозки детей. Они будут дежурить рядом с детскими садами и школами.

 

В отделе ГИБДД кыштымской полиции напоминают: дети до 12 лет могут ездить на  переднем сиденье исключительно в автокресле или автолюльке. На заднем сиденье специальное удерживающее устройство обязательно лишь для пассажиров до семи лет.

 

После достижения этого возраста и до 12 лет ребёнок может находиться как в автокресле, так и быть пристёгнутым обычным ремнём безопасности.

 

За нарушения этих требований водителям грозит штраф в 3000 рублей – это примерно половина стоимости детского автокресла.

 

С начала года за неправильную перевозку детей к административной ответственности было привлечено 124 кыштымских автомобилиста. Благодаря им российская казна пополнилась на 372 тысячи рублей.


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