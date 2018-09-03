В Кыштыме молодой человек, бросив автомобиль, пытался сбежать от полицейских Автор: КР от Вчера, 11:06 Категория: ГИБДД информирует 0 Сотрудникам ДПС поступила информация о том, что рядом с горбольницей водитель красной «девятки» распивает алкоголь. Полицейские выехали на место, но встретили этот автомобиль на улице Садовой, уже движущимся в сторону центра города. – Требование остановиться автомобилист проигнорировал, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – ВАЗ припарковался на площади Карла Маркса, и водитель и два пассажира тут же разбежались в разные стороны. Дорожные полицейские погнались за тем, кто сидел за рулём. Он забежал в парковую зону у Белого дома. Но дальше пруда бежать уже было некуда, и молодой человек сдался. Он признался, что взял отцовскую машину без спроса. Авто было тут же отправлено на штрафстоянку. Признаков опьянения инспекторы ДПС не заметили. Они составили в отношении 20-летнего кыштымца протоколы за вождение без водительского удостоверения, которого тот никогда не получал, и за невыполнение требования об остановке автомобиля. В первом случае его ждёт штраф от 5000 до 15000 рублей, во втором – от 500 до 800. Прибывшие на подмогу дорожному патрулю сотрудники вневедомственной охраны задержали одного из пассажиров. Они передали его сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних – 17-летний подросток, возможно, был пьян. Второй пассажир вернулся к автомобилю сам. Информацию о нём передали в отдел полиции. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить