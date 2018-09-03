В Кыштыме молодой человек, бросив автомобиль, пытался сбежать от полицейских

Автор: КР от Вчера, 11:06 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудникам ДПС поступила информация о том, что рядом с горбольницей водитель красной «девятки» распивает алкоголь. Полицейские выехали на место, но встретили этот автомобиль на улице Садовой, уже движущимся в сторону центра города.

– Требование остановиться автомобилист проигнорировал, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – ВАЗ припарковался на площади Карла Маркса, и водитель и два пассажира тут же разбежались в разные стороны.

Дорожные полицейские погнались за тем, кто сидел за рулём. Он забежал в парковую зону у Белого дома. Но дальше пруда бежать уже было некуда, и молодой человек сдался. Он признался, что взял отцовскую машину без спроса. Авто было тут же отправлено на штрафстоянку.

Признаков опьянения инспекторы ДПС не заметили. Они составили в отношении 20-летнего кыштымца протоколы за вождение без водительского удостоверения, которого тот никогда не получал, и за невыполнение требования об остановке автомобиля. В первом случае его ждёт штраф от 5000 до 15000 рублей, во втором – от 500 до 800.

Прибывшие на подмогу дорожному патрулю сотрудники вневедомственной охраны задержали одного из пассажиров. Они передали его сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних – 17-летний подросток, возможно, был пьян. Второй пассажир вернулся к автомобилю сам. Информацию о нём передали в отдел полиции.