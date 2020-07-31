Росгвардеец Евгений Касков рассказал о своём прадеде. В честь Героя Советского Союза Леонида Каскова названа улица в Кыштыме

Сегодня, 16:56 Категория: Герои и подвиги

86

0

В рамках акции «Автограф Победы» сотрудник Управления вневедомственной охраны Челябинской области Евгений Касков рассказал о своём родственнике – Герое Советского Союза. Прадед росгвардейца в 1945 году уничтожил два вражеских эшелона, при формировании реки Одер.

– Мой прадед Леонид Александрович Касков родился в 1911 году в Пермском крае. После окончания школы работал на свердловском заводе «Металлист», затем на Карабашском медеплавильном заводе. В действующую армию его призвали в сентябре 1941 года, – рассказал Евгений.

Евгений Касков.

За первый год войны Леонид Александрович прошёл подготовку младших лейтенантов при Южно-Уральском военном округе и курсы усовершенствования командного состава Московского военного округа.

В 1942 году принимал участие в боях на Курской дуге. Был ранен. Отличился Леонид Касков, будучи командиром эскадрона 54-го гвардейского кавалерийского полка 29 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции. В ночь на 30 января с эскадроном форсировал реку Одер. Занял плацдарм на стыке дорог и удерживал в течение двух суток до подхода основных сил. Гвардии старший лейтенант с группой бойцов ворвался на железнодорожную станцию Альткессель и разгромил два эшелона с войсками противника. В бою за город Грюнберг эскадрон Каскова уничтожил пехотный батальон противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также этого высокого звания были удостоены ещё пятеро бойцов из его подразделения.

– Хочу отметить, что Леонид Александрович не единственный в нашем роду Герой. Его внучатый племянник полковник Олег Касков удостоен звания Героя России. Я безмерно горжусь своей семьей и своей фамилией, – подчеркнул росгвардеец.

После завершения войны Леонид Касков работал на Кыштымском машиностроительном заводе. В 1958 году направлен в качестве механика по монтажу и ремонту промышленного оборудования на строительство Кыштымского радиозавода.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», ему присвоено звание «Почётный гражданин города Кыштыма». Именем Леонида Каскова названа одна из улиц южноуральского города.

Информацию сайту «КР» предоставили в Управлении вневедомственной охраны Челябинской области.