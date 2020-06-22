Воспоминания Александра Акимовича Завьялова из Кыштыма о параде Победы 1945 года

Сегодня, 11:15 Категория: Герои и подвиги

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Александр Акимович Завьялов принимал участие в парадах Победы 24 июня 1945 года, 7 ноября 1945 года и 1 мая 1946 года.

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошёл легендарный парад в честь окончания Великой Отечественной войны. О событиях того дня сохранились воспоминания Александра Акимовича Завьялова. В 1963 году он с женой и детьми переехал жить в Кыштым из Курганской области. Глава семьи работал на машиностроительном заводе слесарем, а затем жестянщиком. Многие кыштымцы часто обращались к фронтовику за помощью в изготовлении бака для воды, кожуха для печи, бочки, дымников для труб.

Москва под прикрытием

Александра Акимовича призвали в армию семнадцатилетним пареньком в июне 1944 года. Он рассказывал: «Сначала нас привезли в Каргаполье и на 15 дней отправили на карантин, а потом погрузили на поезд и отправили целый эшелон из Челябинска в Горький. Там половину высадили, а нас повезли дальше, на Москву. Ночью на Казанском вокзале погрузили в машины и направили кого куда. Я и мои товарищи, 20 человек, попали в деревню Токаревка, станция Томилино. Прошли карантин, а потом на батарею оружейным номером 3, первая батарея 1-го дивизиона 244 Гвардейского зенитно-артиллерийского полка ПВО. Штаб полка размещался в Реутово. Деревня Вороново».

Четвёртого июля 1943 года была образована Особая Московская армия ПВО, боевой задачей которой значилось прикрытие от ударов с воздуха Москвы, важных объектов и коммуникаций Центрального промышленного района СССР. В начале 1945-го орудийный расчёт, в состав которого входил Завьялов, сбил вражеский самолёт, тем самым не позволив врагу приблизиться к Москве. За этот подвиг Александра Акимовича наградили медалью Жукова.

15 мая 1945 года Верховным Главнокомандующим Сталиным было принято решение – в ознаменование победы над гитлеровской Германией провести парад на Красной площади 24 июня 1945 года с участием представителей всех фронтов и всех родов войск. Там были и кыштымцы – Иван Яковлевич Тюрякин, Николай Гаврилович Глазков, Николай Филиппович Климович, Леонид Иванович Алексеев.

За праздничным столом

В параде на Красной площади в 1945 году принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов. Зрителям показали 1850 единиц боевой техники. Чтобы участвовать в параде, надо было пройти жёсткий отбор: учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, который соответствовал воину-победителю, в том числе рост не менее 170 сантиметров.

Репетиции проходили в течение месяца по ночам, с 0 и до 4 часов утра. Муштровали, как новобранцев, гимнастёрки не просыхали от пота. Американские машины «Студебекер» и зенитные пушки чистили до блеска. Но молодость и радость победы брала верх над усталостью, да ещё и кормили, как вспоминал Александр Акимович, четыре раза, как «на убой»!

Двухчасовой парад Победы прошёл точно по плану, не было ни одного сбоя, всё было рассчитано посекундно. В тот день шёл проливной дождь, но тысячи людей будто и не замечали этого.

После парада промокшие, но в хорошем настроении, солдаты вернулись в расположение своей части. Не меняя мокрого обмундирования, направились в столовую, где для них были накрыты праздничные столы. Командир произнёс тост за Победу и всем объявил благодарность.

Служба Александра Акимовича Завьялова продолжалась: он был направлен в полковую школу и уже через год в звании младшего сержанта продолжил службу командиром отделения связи, а позднее, получив звание старшего сержанта, был назначен командиром взвода. Домой вернулся в апреле 1951 года с наградами – медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями, а уже в 1970-м ему вручили медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Александр Акимович с супругой Тамарой Филипповной воспитали двух сыновей и дочь. Из года в год их дети, внуки и правнуки с гордостью шли в «Бессмертном полку», высоко неся фотографию своего героя. В этом юбилейном году 9 мая родные посетили могилу, вспоминая подвиг своего отца, деда и прадеда, а также родных, не вернувшихся с войны. В июле семья собирается снова встать в строй «Бессмертного полка», чтобы отдать дань памяти своим родственникам.

Материал сайту «КР» предоставлен краеведом Еленой РЕННЕР.