Герои и подвиги. Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Дмитрий Алексеевич Киселёв

Сегодня, 14:26 Категория: Герои и подвиги

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Дмитрий Алексеевич Киселёв родился 6 ноября 1909 года в семье рабочего. Босоногое детство он провёл в Кыштыме и ещё ребёнком столкнулся со многими тяготами жизни.

Лётчик заболел. Лечить – полётами

Будущий герой застал и царского урядника, и белую армию, и мятежных чехословаков. Четыре года мальчик учился в кыштымской школе первой ступени. Мечтал получить дальнейшее образование, но семья жила бедно. Диме было девять лет, когда умер отец. С наступлением голодного времени пришлось искать заработок на кусок хлеба.

В 17 лет наш земляк устроился работать в портняжную артель, затем трудился на строительстве электроподстанции и на Кыштымском медеэлектролитном заводе.

В 1929-м Дмитрий ушёл служить в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Спустя два года красноармеец Киселёв стал курсантом второй Военной школы авиатехников в городе Вольске. Главный упор в обучении делали на изучение материальной части самолётов. Уралец стремился познать дело в совершенстве. В том же году его приняли в ряды Ленинского комсомола, а после окончания школы, как одного из самых способных авиатехников, направили служить в научно-исследовательский институт военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии.

Но исследования не вызывали должного интереса у молодого специалиста. Его манило небо! Он хотел летать. Настойчивое желание уральского парня исполнилось. Его зачислили слушателем Качинской военной авиационной школы.

Сердце Дмитрия колотилось от радости и волнения, когда он впервые положил руки на штурвал, мотор взревел, и самолёт, набирая скорость, послушно оторвался от лётного поля. С того момента лётчик Киселёв «заболел небом».

Пройдёт время, и в его личном деле появится аттестация: «Дисциплинирован, трудолюбив. Требователен к себе и подчинённым. В выполнении принятых решений настойчив. Летает на самолетах: У-2. Р-1, Р-5 , И-15, И-153, УТИ-4, И-16, МИГ- 5. Вывод: целесообразно перевести в истребительскую авиацию с назначением на должность командира истребительской эскадрильи. Майор Машков, старший политрук Шурчиков».

И понеслись чужие бомбить эшелоны

В 30-е годы прошлого столетия в Испании началась Гражданская война. В вооружённом конфликте участвовали и советские военнослужащие. Дмитрий Киселёв попал в эту страну в конце 1937-го. С 26 марта по 13 августа 1938 года был командиром звена истребителей И-16, затем руководил отрядом.

Всего в республиканской Испании наш герой провёл девять месяцев, потерял там троих друзей по оружию, в том числе земляка – уральца Нежданова. В боях над городами Мадрид, Теруэль и рекой Эбро лётчик Киселёв прошёл жестокую школу борьбы с фашизмом.

Из книги С. В. Абросова «В небе Испании. 1936-1939 годы»: «…Над аэродромом попал в сложную ситуацию и чуть не погиб Дмитрий Киселёв на И-16. На высоте 150 метров при скорости 370-380 км/час при попытке перейти в резкий набор высоты «ребро атаки левой плоскости завернулось к верху», лётчик сбросил газ и стабилизировал машину в горизонтальном полёте. Произвести посадку в таком состоянии не представлялось возможным. Дмитрий попытался набрать высоту для прыжка с парашютом, но при даче газа самолёт переворачивало. Ничего не оставалось, как попытаться приземлиться. Разворот и заход на посадку стоили лётчику огромных усилий, но увенчались успехом, только на пробеге произошла поломка, лётчик не пострадал, самолёт серьёзных повреждений не получил…»

За испанский подвиг Дмитрий Алексеевич был отмечен высокой правительственной наградой – орденом Боевого Красного Знамени.

17 апреля 1939 года в парадном золотисто-белом Георгиевском зале Кремлёвского Дворца собралось много командиров. Вручал награды Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин.

Он мечтал вернуться в небо

После приёма в Кремле Дмитрий Алексеевич выехал на тренировочные сборы. Это был своеобразный слёт инспекторов по технике пилотирования под Рязанью. Здесь он встретился со своими друзьями – майором П. Д. Осипенко, уже ставшим командиром бригады, и генералом А. К. Серовым. Но вскоре радость встречи со старыми соратниками омрачилась их гибелью.

После похорон жизнь Киселёва начала входить в привычную колею. Казалось, всё идёт своим чередом. Осенью 1939-го лётчик участвовал в польской кампании, в декабре был направлен в Латвию. В это же время поступил в Высшую военно-воздушную академию, родилась дочь Валентина. Но грянул новый удар. Началась Великая Отечественная война. С первых дней Киселёв со своими товарищами вёл ожесточённые бои с фашистскими стервятниками, защищая город Каунас в Литве. В этих сражениях Дмитрий Алексеевич пролил на прибалтийскую землю свою кровь. Враг поплатился за это. На счету Киселёва появилось немало сбитых немецких самолётов.

После выздоровления командование направило нашего земляка в Ульяновскую восьмую военно-авиационную школу. Там на самолёте У-2 он обучал лётному делу молодых курсантов, но это тяготило его. Рапорты следовали один за другим. Киселёв просил разрешения отправиться на фронт. Там его товарищи, а он, опытный и обстрелянный ас, находится в тылу. Наконец, ему разрешили вернуться в бой.

При защите Харькова Киселёв получил ранение. После госпиталя командование предоставило ему краткосрочный отпуск. Это было высшей наградой для фронтовика, он поехал в Кыштым, чтобы увидеться с семьёй. Это было в августе 1942 года. А в начале сентября при выполнении боевого задания лётчик не вернулся на аэродром. Погиб.

Героический подвиг Дмитрия Алексеевича Киселёва навсегда будет увековечен в наших сердцах. Светлая память Герою Отечества.

ФАКТ

Только за 39 дней участия в Гражданской войне в Испании Дмитрий Киселёв совершил 70 вылетов, провёл 981 час в воздухе, принял участие в 112 боях, сбил шесть самолётов.

Статья подготовлена членами клуба краеведов «Тихое зимовье» по материалам семейных архивов.