Спасибо за Победу! В Кыштыме 75-летие Великой Победы встречают 154 ветерана

Сегодня, 11:00 Категория: Герои и подвиги

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Великая Отечественная война была страшнейшей в истории человечества. Мы склоняем голову перед подвигом бойцов, беспримерным мужеством узников концлагерей, железной волей тыловиков. По данным совета ветеранов, в нашем городе ныне здравствуют 154 ветерана, среди них осталось всего восемь участников войны, трое жителей блокадного Ленинграда и двое узников концлагерей. Сегодня им уже за 90 лет. Кроме воспоминаний у них остались ордена и медали, а за каждой наградой – своя история, наполненная трагизмом.

Участники Великой Отечественной войны

Зинаида Ивановна КУРЧАВОВА

Окончив семь классов, в годы войны Зинаида работала контролёром на кыштымском механическом заводе. В 1943-м вместе с подружками Анной Вагиной и Зоей Шмариной решила отправиться на фронт. Девушек определили связистами в 115-ю стрелковую дивизию в Калининградскую область. Домой Зинаида Ивановна вернулась в сентябре 44-го. Оправившись от войны, устроилась контролёром на кыштымский каолиновый комбинат. В 56-м перешла на железнодорожную станцию, где 30 лет отработала старшим стрелочником.

Николай Семёнович МЕЛЕНТЬЕВ

В 1941 году 17-летний Коля работал на шахте в Карабаше. В 42-м в армию призвали его отца Семёна Степановича. Но вскоре он погиб под бомбёжкой. В том же году повестку получил и Николай. Он воевал на Украинском и Белорусском фронтах. Весть о Победе застала его в Будапеште, но вернуться в родной Кыштым к матери и сестре он смог не сразу. Из воинской части в Польше его демобилизовали лишь в 47-м. Домой приехал с медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. После возвращения устроился на медеэлектролитный завод. Там и работал до самой пенсии.

Георгий Васильевич КЛЮЧНИКОВ

Когда началась Великая Отечественная война, Георгий учился в речном училище города Благовещенска. Студента отправили в пехотное училище Хабаровска, а в январе 1942 года – в одну из учебных частей Подмосковья. К осени 1942 года 18-летний юноша оказался в Сталинграде. В бою он получил ранение руки, но уже через несколько дней снова встал в строй. Участвовал в боях на Курской дуге. Сначала осколком от снаряда его ранило в голову, а когда шёл в медсанчасть, по дороге попал под артобстрел. В декабре 1943-го Георгия Васильевича комиссовали. Он должен был вернуться в родной Бийск, но к тому времени мать и сестра уже переехали в Кыштым к родственникам. Так участник Сталинградской битвы оказался на Урале. Награждён медалью «За оборону Сталинграда».

Дмитрий Иванович СОРОКИН

Дмитрий Иванович ушёл на фронт добровольцем. Высокого крепкого парня определили в десантники. Будущих парашютистов привезли эшелоном в город Киржач Владимирской области, где формировался 104-й полк девятого воздушно-десантного корпуса. А в начале августа 1942-го полк отправили под Сталинград. Вскоре десантник оказался в разведывательной роте. 23 января 1943 года советские разведчики, в том числе Сорокин, вплотную приблизились к немецкому часовому. Тот успел дать очередь из автомата и сразил практически всю группу. Дмитрий получил пулю в бедро. Несколько мелких осколков так и остались в ноге и до сих пор дают о себе знать. После госпиталя вернулся в Кыштым. Работал в подсобном хозяйстве лесхоза в Черемшанке, был начальником городской пожарной части, мастером цеха и начальником отдела кадров на заводе № 15, фрезеровщиком на машзаводе. Награждён медалью «За оборону Сталинграда».

Николай Павлович ЩЕРБАКОВ

Уроженец Кыштыма в 1942 году был призван в армию и определён в полковую школу в городе Тюмени. Через год в звании сержанта был направлен в город Дмитров. В его составе Николай Павлович принимал участие в освобождении от оккупации Карело-Финской ССР. При форсировании реки Свирь был ранен. После лечения в госпитале бойца отправили к норвежской границе прикрывать нашу авиацию. После выполнения поставленной задачи полк перевели в Польшу. Там Николай Щербаков в числе других бойцов прикрывал взлетавшие по направлению к Кёнигсбергу бомбардировщики. Здесь и встретил Победу. Но демобилизовался только в 1950 году после войны в Японии и службы в Китае. Вернувшись в Кыштым, устроился на механический завод мотористом, где и проработал более 35 лет.

Николай Петрович ЦАРАПКИН

Читинской области в 1942 году в Монголию в артиллерийский полк № 105 разведывательного артиллерийского дивизиона. Награждён медалью «За Победу над Японией». Вернулся домой в 1947 году. Работал электриком в селе Кузнецкое Аргаяшского района.

Энвер Гимадеевич ФАХУРДИНОВ

Война застала Энвера Гимадеевичав в Беларуссии, где он проходил службу в Красной армии. В составе регулярной армии Белорусского фронта пехотинцем гнал фашистов через Польшу, Чехословакию… Вплоть до самого Берлина. В 1944 году попал в плен, откуда чудом удалось сбежать. Во время взятия рейхстага фронтовик был тяжело ранен разрывной пулей немецкого снайпера. Награждён медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, дважды орденом Славы II и III степени и другими. В мирное время принимал участие в строительстве Челябинского тракторного завода. Строил соседний с Кыштымом секретный тогда город Челябинск-40 (ныне Озёрск). Является ликвидатором последствий аварии на атомном производстве «Маяк» в 1957 году.

Борис Васильевич ХАЙДУКОВ

Ушёл на войну добровольцем в 17 лет, попал в радиовойска седьмого отдельного дивизиона войск НКВД СС (совершенно секретная служба). Служил радистом перехватчиком, сначала следил за седьмым американским флотом на южных рубежах Советского Союза, а затем был переброшен в Забайкалье для слежки за японским противником, окончание войны встретил в Маньчжурии. Награждён медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». В 1977 году Борис Васильевич с семьей переехал в посёлок Северную Кузнечиху, а шесть лет назад – в Кыштым.

Жители блокадного Ленинграда

Тамара Петровна ЯКУШЕВА

Когда Тамаре Петровне было 15 лет, она приехала в Ленинград из Алтайского края. Поступила в фельдшерско-акушерскую школу. Жила у родственников, выделивших ей комнату в коммунальной квартире. Тамара успела окончить только первый курс фельдшерско-акушерской школы, когда началась блокада. Её, 16-летнюю, определили на работу в больницу. К концу зимы запасов еды уже не оставалось. Молоденькая медсестра выехала из осаждённого города во многом благодаря главному врачу больницы, где работала. Он видел, что девушка уже совсем ослабла, и убедил её записаться на эвакуацию. Она уехала в Новосибирск к дедушке и бабушке. После войны вышла замуж и жила в Казахстане. И только в 2006 году переехала в Кыштым к сыну.

Александр Александрович ГУРИН

Родился в Ленинграде на Васильевском острове в 1939 году. Несмотря на то, что в блокаду был ещё маленьким ребёнком, помнит: все, кто мог, вывозили с улиц покойников на санках. В блокаде семья Гуриных провела первую зиму. По дороге в эвакуацию отец, инвалид финской войны, умер. Где он похоронен, неизвестно. После войны восьмилетний Саша и его мама перебрались в Кыштым. Жили они в районе Коноплянки. В 1955 году Александр Александрович устроился на медеэлектролитный завод. Вышел на пенсию в 1989 году.

Нина Иосифовна СОПЛЯКОВА

В блокадном Ленинграде двухлетняя Нина находилась вместе с мамой Екатериной Матвеевной. Папа девочки, Иосиф Петрович, ушёл на войну 25 июня 1941 года и погиб, так и не успев отправить домой ни одной весточки о себе. Нина с мамой прожили в блокаде полгода. Потом их эвакуировали в Вологодскую область. После войны семья вернулась в родной город. В Кыштым Нина Иосифовна попала по распределению на обувную фабрику. Выпускнице техникума на ту пору было 20 лет. Так она и осталась в нашем «тихом зимовье».

Несовершеннолетние узники концлагерей

Зоя Петровна СЕМЕНЮК

Родилась Зоя Петровна в деревеньке Колесово бывшей Великолукской области. Её детство прошло в страшнейших условиях – в Саласпилсском концлагере. После освобождения Зоя с мамой и сестрой уехали в Ижевск, где отец устроился после госпиталя. Но трудно пришлось семье в этом городе. Тогда глава семьи завербовался на строительство фаянсового завода на Каолиновом. Так семья оказалась в Кыштыме. Четверть века Зоя Петровна проработала заведующей библиотекой в посёлке Тайгинка.

Игорь Григорьевич ЯГУР

Родился в 1936 году. Во время оккупации жили с матерью в Белоруссии. В 1942 году отец был захвачен в плен и расстрелян. В конце 43-го семью с шестью детьми отправили в концлагерь в Гомельскую область. Там находились около 12 тысяч человек. Из воспоминания Игоря Григорьевича: «Стояли крепкие морозы, в бараках было очень холодно».

Дорогие ветераны! Редакция газеты «Кыштымский рабочий» поздравляет вас с Днём Победы! Долгих лет вам, светлых будней, крепкого здоровья и мирного неба над головой! СПАСИБО за нашу Родину!