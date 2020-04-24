Герои и подвиги. Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Леонид Ильич Колесников

Вчера, 16:00 Категория: Герои и подвиги

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Леонид Ильич Колесников в годы Великой Отечественной войны служил боевым лётчиком-истребителем, комиссаром авиаэскадрильи. Участвовал в воздушных боях над Москвой, Ленинградом, Киевом, Севастополем, Варшавой, Кёнигсбергом, Франкфуртом и Берлином. Совершил более трёхсот боевых вылетов, лично сбил восемь вражеских самолётов.

В боях с японскими милитаристами

Леонид Ильич родился в 1910 году в Самарской губернии. В 1925 году переехал в Кыштым. Работал грузчиком на перевалочной базе, слесарем на медеэлектролитном заводе, редактировал заводскую газету. В 1933 году его призвали в армию. Отслужив три года, Леонид окончил Оренбургскую лётную школу, а через год – Бориславскую школу высшего пилотажа. Следующие два года наш земляк служил в Люберцах.

Шёл 1939 год. Японские милитаристы, захватив Маньчжурию, постоянно устраивали военные провокации на Дальнем Востоке. Для ведения боевых действий нужны были опытные лётчики. Для этого в авиационный полк прибыл маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый. В то время у Колесникова уже была семья, трое маленьких детей, поэтому до участия в боях его не допустили. Но нужно знать характер лётчика. Он обладал несгибаемой волей и бесстрашием, которое не раз в будущем проявлял в самом пекле – в боях с фашистами. Лётчик добился личной встречи с Будённым и получил добро на вылеты. Впоследствии Колесников сбил несколько самолётов противника и за проявленное мужество в воздушных боях против японских милитаристов в районе реки Халхин-Гол был награждён орденом Красного Знамени.

Перед началом Великой Отечественной войны полк, в котором служил Леонид Колесников, перебросили на западные рубежи. В соседнем полку служил сын Сталина Василий, и наш земляк не раз с ним встречался. Вместе они защищали воздушные ворота московского неба.

По прошествии лет, уже в мирное время кыштымский лётчик всегда с горечью вспоминал, как много своих друзей он потерял в небе.

Битва за небо

В одном из боёв у Леонида Колесникова закончился боекомплект, а немецкий бомбардировщик продолжал наступление на столицу. Тогда он, не раздумывая, пошёл на таран и «рубанул» пропеллером своего самолёта по хвосту вражеского «юнкерса».

Наш герой тяжело приземлился на парашюте, получив ранение. За этот подвиг он был награждён вторым орденом Красного Знамени.

В сентябрьский полдень 1942 года Колесников с напарником только что вернулся с боевого задания. Самолёт товарища был повреждён.

Внезапно в небе появилась пара фашистких «мессершмиттов». Леонид тут же забыл об усталости и, бегло осмотрев свой «ястребок», молниеносно поднял его в воздух и в одиночку вступил в бой с врагом. Подбил одного, но откуда ни возьмись, появились ещё две вражеские машины.

Спустя годы лётчик рассказывал, как сильно озарило тогда самолёт, ударило в ноги, запахло гарью. Он выпрыгнул с парашютом и зацепился за ветки деревьев. Обугленного, с перебитыми ногами, полуживого лётчика подобрали пехотинцы. Врачи не давали прогнозов на полное выздоровление. Но желание бить врага было непреодолимым. С сентября 1942 года по декабрь 1943-го Леонид Колесников находился в госпитале. Собрав всю свою силу воли, он вернулся в строй, даже не до конца выздоровев.

На пути к Берлину

В 1944 году в Восточной Пруссии шли кровопролитные бои. Гитлер направил туда последние резервы живой силы, танков, авиации. Особенно сильно был укреплён город-крепость Кёнигсберг, теперь это город Калининград. Только за октябрь Леонид Колесников произвёл 19 боевых вылетов. В ноябре его наградили третьим орденом Красного Знамени. А к концу 1944 года на счету лётчика было 98 успешных боевых вылетов, 24 воздушных боя, в которых он лично сбил три самолёта противника. В то время уже майор Леонид Колесников был в должности заместителя командира эскадрильи 900-го истребительного авиационного Оршанского Краснознамённого полка. И ещё одну награду получил в 1944 году наш земляк – медаль «За боевые заслуги».

16 января 1945 года во время боя в районе Куссен в Восточной Пруссии появилось около 30 вражеских истребителей. Заместитель комэска сумел безупречно обеспечить работу штурмовиков до полного выполнения поставленной задачи, и в апреле 1945-го получил высокую награду – орден Александра Невского. А за взятие Берлина ему вручили ещё и благодарность от главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина.

После войны Леонид Ильич Колесников вернулся в Кыштым, к мирной жизни. Но награду за свои подвиги получил и здесь. К 40-летию Победы над фашистами шестого апреля 1985 года к его боевым наградам прибавилась ещё одна – орден Отечественной войны I степени.

Советский народ пережил невыносимо долгую и кровопролитную войну. Передавая воспоминания об этом, мы чтим подвиги, которые совершили эти невероятные люди. Герои, которыми мы гордимся.

Материал подготовлен Л. П. КУЗНЕЦОВЫМ.