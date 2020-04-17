Проект «Герои и подвиги». Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Борис Алексеевич Глазков

Сегодня, 12:00 Категория: Герои и подвиги

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Борис Алексеевич Глазков – участник Сталинградской битвы, а также боевых действий на Курской дуге и обороны Москвы. Он удостоен одной из высших наград СССР – орденом Ленина.

Борис Алексеевич родился в 1914 году в Кыштыме. В Красную армию был призван по окончании челябинского энерготехникума. В начале июня 1941-го лейтенант Глазков вместе с семьёй приехал в отпуск в родной город. Но отдохнуть ему удалось недолго. 22 июня в 6 часов утра заговорило радио. Страшное слово «война» на долгие годы вошло в жизнь всей страны. Борис Алексеевич попрощался с семьёй и вернулся в свою воинскую часть.

В июне 1942-го он получил ранение. В 1943 году Борис Глазков, уже капитан, командир второго стрелкового батальона 343-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии, принимал участие в Сталинградской битве.

Перед батальоном капитана Глазкова была поставлена задача – прорвать линию обороны противника у станции Воропоново и занять её. Комбат отдал командирам стрелковых рот и группе автоматчиков приказ: мелкими группами продвинуться вперёд на сближение с противником, после артподготовки сделать бросок к переднему краю обороны врага, развивая дальнейшее продвижение вперёд. Приказ был выполнен в точности. Благодаря личному руководству капитана Глазкова, станцию Воропоново взяли 22 января.

Тогда советские бойцы захватили шесть самолётов, 200 повозок с имуществом, свыше 100 автомашин, 30 миномётов, 16 платформ с артиллерией и тягачами и два дальнобойных орудия. Было уничтожено свыше 350 солдат и офицеров противника и взято в плен 90 фашистов.

В период прорыва укреплённого района на западной окраине Сталинграда батальон капитана Глазкова под прикрытием артподготовки первым прорвал укреплённую полосу и занял город Даргоры. В плен взяли больше 300 немцев, свыше 150 было убито. За эти бои капитана Бориса Глазкова 1-го апреля 1943 года представили к высокой награде – ордену Ленина. В то время наш земляк после тяжёлой контузии лежал в госпитале. А домой, в Кыштым, была отправлена похоронка…

После госпиталя Борис Алексеевич, уже майор, командир второго стрелкового батальона 214-го Воропоновского Гвардейского стрелкового полка 73-й Сталинградской Гвардейской стрелковой дивизии, остался в строю и принял участие в битве на Курской дуге. На Белгородском направлении в районе села Крутой Лог вместе со своими бойцами он ещё раз доказал, что советский дух не сломить. Силы танков и пехоты немцев превосходили наши силы, но это не помешало одолеть врага.

12 августа 1943-го года майор Борис Алексеевич Глазков был награждён орденом Красного Знамени. А впереди было ещё немало боёв за освобождение Западной Украины, Киева и взятие Вены.

Конец войны гвардии майор Глазков застал в Венгрии, откуда и вернулся домой в декабре 1946 года.

Материал подготовлен Алексеем МЕЛЕНТЬЕВЫМ.