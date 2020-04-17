Проект «Герои и подвиги». Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Степан Спиридонович Пестов

Вчера, 15:00 Категория: Герои и подвиги

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Степан Спиридонович Пестов за личную отвагу, мужество, храбрость и умелое командование был награждён орденом Александра Невского. Будущий герой родился 10 апреля 1914 года в посёлке Малые Пески Томской губернии. До начала Великой Отечественной войны он окончил Уральский институт металлов и был направлен инженером исследовательской группы на Кыштымский медеэлектролитный завод.

Миномётный огонь по врагу

27 июня 1941 года Степана Пестова призвали на фронт, где назначили командиром миномётной роты учебного батальона в запасном стрелковом полку. В конце 1942-го перевели в штаб Московского военного округа, а оттуда направили в Тушино на Высшие офицерские курсы переподготовки командного и политического состава «Выстрел». После их окончания Пестов получил звание лейтенанта и был зачислен в 40 отдельный офицерский полк резерва Северо-Западного фронта. К началу 1944 года наш земляк, командир первой миномётной роты 726-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии, воевал в составе Первого Украинского фронта. Степан Пестов участвовал в боях за освобождение Западной Украины, Польши, воевал на территории Германии.

С 5-го по 8 февраля 1945 года в районе села Мальниц на плацдарме за рекой Одер советские солдаты и офицеры героически отражали многочисленные контратаки противников. В район огневых позиций к нашей миномётной роте прорвалась группа немецких автоматчиков. По приказу старшего лейтенанта Пестова бойцы, взявшись за автоматы и винтовки, подпустили фашистских автоматчиков как можно ближе и открыли огонь. Многих врагов уничтожили, троих захватили в плен. В тот день была ликвидирована угроза удара по стрелковым ротам с тыла.

В бою за село Оберау в Германии советская миномётная рота с оружием и снарядами наперевес преодолела бездорожье и распутицу и своевременно успела на подмогу стрелковой роте. В коротком бою село было взято.

Старший лейтенант Пестов своим примером воодушевлял личный состав. Его бойцы отличились в битвах за город Заган и за село Шенталь, которое четыре раза переходило из рук в руки. Советские миномётчики наконец-то смогли его удержать.

За эти бои Степан Спиридонович Пестов был представлен к высокой награде – ордену Красного Знамени. Но командир 24-го стрелкового корпуса, в который входила 395-я стрелковая дивизия, генерал-майор Дмитрий Платонович Онуприенко, представил нашего земляка к награде на ранг выше – ордену Александра Невского.

Свыше 800 фашистов захвачены в плен

Старший лейтенант Пестов не раз проявлял смекалку в самых сложных боевых ситуациях. Их исход часто решался не числом оружия, а умением принятия неожиданных, продуманных и подготовленных решений. Так, на реке Нейсе миномётчики его роты уничтожили восемь огневых точек (пулемётов) противника. Все попытки фашистов захватить контрольного пленного были отражены. Особенно Степан Спиридонович отличился в боях при ликвидации окружённой вражеской группировки в районе села Штрадов и Грейфенхайн 20 и 21 апреля 1945 года. Тяжёлая обстановка сложилась перед первым стрелковым батальоном. Крупные силы пехоты противника, поддерживаемые танками и бронетранспортёрами, пытались любой ценой прорваться через оборону. Но атаки удалось отразить. К исходу дня батальон перешёл в наступление, поддержкой служила миномётная рота старшего лейтенанта Пестова. Враг был разгромлен! Наши захватили свыше 200 пленных и множество трофеев. А первого мая 1945 года в селе Нейхов в плен взяли ещё около 600 противников, и всё это благодаря храбрости и выдержке всего личного состава батальона. За героизм и стойкость Степана Спиридоновича Пестова наградили орденом Отечественной войны II степени.

В боях за Берлин батальон, в том числе и миномётная рота, попал под сильный артиллерийский обстрел. Старший лейтенант Пестов был контужен. Поскольку наступление наших войск проходило стремительно, не представлялось возможным направить Степана Спиридоновича в госпиталь. Его оставили в санитарной роте.

Рукописи о прожитом

Наш земляк был на фронте до самых последних дней войны. Победу он встретил в звании капитана. Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» была для него одной из самых значимых наград. Кроме этого, у него было три благодарности от маршала Советского Союза И. В. Сталина.

После войны Пестов вернулся работать на КМЭЗ. В его послужном списке значились только руководящие должности. В 1974 году он вышел на пенсию. В воспоминаниях о послевоенном времени фронтовик написал: «Работы было много, и она была интересной».

Труд Степана Спиридоновича в мирное время отметили орденом Почёта и медалью «За трудовое отличие». К тому же он стал автором исследований об истории Кыштыма и медеэлектролитного завода и приложил много усилий в организацию заводского музея уже в качестве его директора. Среди экспонатов важное место занимают его машинописный сборник по истории родного предприятия, рукописные «Воспоминания о прожитом» в двух частях, очерк «Производство меди в Кыштымском горном округе» и историческая пьеса «Ветер с гор».

А свой личный технический справочник, датированный 1943- 1944 годом, на котором его рукой выведены слова «Мы победим!», он передал в фонд историко-революционного музея.

Умер Степан Спиридонович Пестов 11 июля 2005 года. Похоронен на Нижне-Кыштымском кладбище рядом с могилой своего отца – Спиридона Яковлевича Пестова, партизана времён Гражданской войны. Видимо, за своё особое трудолюбие Пестова-старшего прозвали в народе «Пчелой». На могильной плите так и написано: Спиридон Яковлевич Пестов. Пчела.

Материал подготовлен Л. А. СКОРОХОДОВОЙ.

Использованы данные с сайта «Память народа» и воспоминания кыштымцев,

которые были лично знакомы со Степаном Спиридоновичем Пестовым.