Проект «Герои и подвиги». Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Павел Васильевич Анисимов

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Участник Великой Отечественной войны Павел Васильевич Анисимов

О Павле Васильевиче я впервые услышала от Андрея Глазкова, проживающего на улице 1 Мая. Я давно не встречала людей, подобных Андрею Борисовичу, которые бы с таким трепетом относились к участникам войны, считая память о них не просто долгом. Он преданно хранит воспоминания, связанные с их подвигами и жизнью, и делится ими с современниками.

После армии – на фронт

Ещё подростком Андрей Глазков слушал рассказы ветеранов, которые каждый год 9 мая собирались на берегу озера и около колодца в районе Егоза. Фронтовики вспоминали погибших друзей и соседей, но о самой войне говорили мало. Из 15 жителей улицы 1 Мая, призванных на фронт, только пятеро вернулись живыми. Кыштымцы сражались храбро, но особенно меня поразил рассказ Андрея Борисовича о Павле Васильевиче Анисимове, награждённом четырьмя высокими наградами за совершённые подвиги.

Анисимовы жили в районе Егоза на улице 1 Мая в доме, который построил дед Павла – Иван. История умалчивает о том, где познакомились Павел и его будущая жена Зинаида Глазкова. Вероятно, встретились на танцевальной площадке, а может быть, работали на одном предприятии… Девушка тогда жила в районе острова. Поженились молодые в августе 1937-го, а 10 октября этого же года Павел уже служил в Красной армии. 15 июня 1938 года у них родился сын Александр. Несладко пришлось молодой жене в семье свекрови без мужа, ведь в армии в то время служили три года. А вернувшись, он недолго пробыл дома. В первый же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, Павел Васильевич был призван в ряды действующей армии.

Лейтенант Анисимов, командир стрелковой роты 275 стрелкового полка 117 стрелковой дивизии, участвовал в боевых действиях на Западном, Украинском, Первом Прибалтийском, Первом Белорусском фронтах.

Командовать ротой имел право военный в звании не ниже капитана, но в условиях военного времени офицерского состава не хватало. Поэтому и лейтенант мог вести за собой бойцов. Вот и наш земляк несколько месяцев командовал ротой, совершая самоотверженные подвиги.

Из сотни бойцов выжили пятеро

В июле 1944-го под деревней Дольск Волынской области Анисимов, командуя стрелковой ротой, отразил 14 контратак противника и отстоял важный тактический рубеж. Ему часто приходилось не только руководить операцией, но и участвовать в рукопашном бою. В одном из них фронтовик истребил восемь вражеских солдат. С 10 по 14 июля он был трижды ранен и один раз контужен, но не ушёл в медсанбат, а остался вместе с товарищами. Павел Васильевич понимал, что без командира операция может сорваться. Самым важным и трудным для него было сохранить жизни наших бойцов. Сложно представить состояние лейтенанта, когда от целой роты с численностью более 100 красноармейцев вместе с ним из боя вышли живыми только пятеро…

Но война продолжалась, и Анисимов Павел Васильевич оставался в строю. А через месяц, согласно приказу войска 69 Армии № 096/П от 18.08.1944 года, был удостоен правительственной награды – ордена Красного Знамени.

В конце июля бойцы 69-й армии должны была захватить и удерживать плацдармы на реке Висле. Там начались кровопролитные бои. Немецкое командование бросило против частей 8-й и 69-й армий значительные силы, в том числе танковую дивизию «Герман Геринг».

Красноармейцы удерживали позиции ценой собственной жизни. Невозможно без волнения и чувства горечи читать о том, как погибали смелые и преданные Родине наши защитники – командиры, офицеры и солдаты. Таким же мужественным был и Павел Анисимов. Вот как описан его подвиг в наградном листе от 12 сентября 1944 года:

«В операции по форсированию реки Висла в районе города Казимеж в ночь с 30 на 31 июля 1944 года умело и правильно организовал переправу под сильным артиллерийско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника… несмотря на яростное сопротивление врага, с боями закрепился на западном берегу и, не имея своих потерь, занял ротой тактически выгодную безымянную высоту, дав тем самым возможность батальону расширить позиции для дальнейших операций. Товарищ Анисимов в бою вёл себя смело, решительно и хладнокровно. Заслуживает награждения орденом Богдана Хмельницкого. Командир 275 стрелкового полка полковник Чуркин. 12 сентября 1944 г.»

Это представление утвердили командир 117 стрелковой дивизии генерал-майор Коберидзе, командир 1-го стрелкового Краснознамённого корпуса генералмайор Волков.

Однако военный Совет армии заключил: достоин награждения орденом Суворова III степени.

Подписали это решение командующий войсками 69 армии гвардии генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи, член военного совета армии гвардии генерал-майор А. В. Щелаковский.

Замечу, что орден Суворова стоит по значимости выше ордена Богдана Хмельницкого. Так что командирский талант Анисимова был достойно оценён.

Наградить посмертно…

Сохранился в архивах ещё один наградной лист, подписанный тем же полковником Чуркиным 12 сентября 1944 года. Речь в нём идёт об августовском сражении.

«Командир стрелковой роты лейтенант Анисимов 15.08.1944 г., получив боевую задачу, довёл её до каждого бойца. В результате чего рота на западном берегу реки Висла в районе города Казимеж успешно с боями продвигалась вперёд и заняла две господствующих высоты с отметкой 158.3 и 195.6. В рукопашном бою товарищ Анисимов лично истребил двоих гитлеровцев. За умелое и правильное командование ротой и проявленные им при этом доблесть и отвагу лейтенант Анисимов заслуживает правительственной награды ордена Александра Невского».

В это время, в августе 44-го, наш земляк получил очередное ранение.

Свой последний бой старший лейтенант Павел Анисимов принял в составе Смоленской Краснознамённой дивизии 14 января 1945 года. При прорыве обороны противника в районе деревни Анелин Родомского уезда Люблинской губернии со своим взводом первым ворвался в траншею фашистов и подавил огонь трёх станковых пулемётов, уничтожив десять врагов. Но был убит огнём из вражеского пулемёта. За этот подвиг Павла Васильевича посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени.

Его сын Александр и внук Андрей выросли достойными своего отца и деда, прекрасными работниками. По характеру – такие же настойчивые и доводящие любое дело до конца. Они гордятся геройской фамилией. Пройдут времена, но именно фамилии наших фронтовиков по-прежнему будут объединять поколения детей, внуков и правнуков, благодарных своим предкам за Великую Победу.

Борис Михайлович Пушкарёв:

С Павлом Васильевичем Анисимовым мы жили по соседству, дружили с его сыном Александром. Мой отец Михаил Павлович Пушкарёв был призван на фронт в июле 1941 года в Гвардейскую мотострелковую дивизию. Его убили 25 февраля 1942 года. Он похоронен в селе Извольск Износковского района Калужской области. Всего в братской могиле нашли последнее пристанище 2170 бойцов. Нам тяжело было жить без отца. Горжусь им.

Факт:

В состав боевой дивизии входили полевой автохлебозавод, полевая почтовая станция, полевая касса Госбанка, ветеринарный лазарет.

Материал подготовлен Галиной Кожевниковой.