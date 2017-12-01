Школьников из посёлка под Кыштымом на коньки поставит челябинский предприниматель

Автор: КР от Вчера, 17:21 Категория: Образование

Бизнесмен Владислав Ледянкин готов потратить сто тысяч рублей на покупку коньков для всех учеников школы в посёлке Слюдорудник. Такой новогодний подарок для детей из глубинки благотворитель делает уже второй раз. Как уже сообщалось на нашем сайте, в прошлом году он купил для них 15 пар лыж.

– Мы планируем приобрести клюшки для детей из малообеспеченных семей, – сказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николай Стуков. – А следующим летом намерены поставить в Слюдоруднике хоккейную коробку недалеко от детского сада.

Пока же, по словам директора школы № 9 Ркии Шамшеевой, дети будут кататься в новеньких коньках на пруду, что при въезде в посёлок.

Помимо спортивного инвентаря, школьники получат ещё и сладкие подарки – от соцзащиты и родительского комитета. Ещё по одному новогоднему кульку им подарит предприниматель из Озёрска Владимир Бровцев.

По доброй традиции, презенты в виде игрушек, канцелярских наборов и сладостей юным жителям Слюдорудника преподнесут также Кыштымский горно-обогатительный комбинат и ООО «Русский кварц». А владелец спортивно-туристического центра «Провинция» Андрей Акимов поощрит денежными премиями самых способных из них.

В этом году, как обычно, ученики младших классов встретят Новый год на утреннике в актовом зале школы, а остальные, начиная с шестиклассников, – в пиццерии города Кыштыма.