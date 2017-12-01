В школах Кыштыма появились президенты

Автор: КР от Вчера, 15:06 Категория: Образование

На этой неделе в трёх кыштымских школах прошли выборы президентов. Ученики с 7 по 11 класс голосовали за своих сверстников, обладающих лидерскими качества.

В первой, средней второй и третьей школах были установлены специальные ширмы для голосования. Сделав свой выбор в бюллетенях, юные избиратели опускали их в установленные здесь же урны.

Как сказала сайту «КР» председатель общественной молодёжной палаты при Собрании депутатов Кыштымского городского округа Алёна Аминева, президентом первой школы стал десятиклассник Станислав Хрипунов. Во второй школе победу одержал десятиклассник Никита Горбунов, в третьей – восьмиклассница Дарья Бойко. Всего в каждой из этих трёх школ было девять кандидатов в президенты.

Завтра президентские выборы пройдут в десятой школе.

Теперь лидеры ученической среды станут своего рода посредниками между общественной молодёжной палатой и школьниками.