Школьники Кыштыма не сильны в знании истории Отечества

Автор: КР от Сегодня, 10:57 Категория: Образование

Это подтверждают результаты тестирования, проведённого в рамках международной образовательной акции «Каждый день горжусь Россией!» Она проходит с 2015 года во всех регионах нашей страны и даже в других странах по инициативе молодёжного парламента Госдумы РФ. В прошлом году её поддержали 890 тысяч человек.

Впервые в этом году участие в акции приняли и кыштымские школьники. Площадкой для тестирования стала средняя школа № 13. Здесь собралось 140 учеников с 7 по 11 класс из всех школ Кыштымского городского округа.

За 40 минут им предстояло ответить на 40 вопросов, которые охватывали все периоды развития нашего Отечества. При этом нужно было выбрать правильный ответ из четырёх предложенных вариантов.

– Детям, судя по их отзывам, акция понравилась, – сказала сайту «КР» руководитель городского методического объединения учителей истории и обществознания, учитель тринадцатой школы Елена Трошина. – Каждому присваивался идентификационный номер. По нему участники и узнавали результаты своих тестов, которые были опубликованы в этот же день на сайте нашей школы.

Результаты оказались неутешительными. Из 140 учеников правильные ответы более чем на половину вопросов дали всего 12. Один подросток верно ответил на 28 вопросов. В Кыштыме это лучший результат. Ещё двое успешно справились с 25 заданиями.