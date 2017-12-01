Пять школьниц из Кыштыма поощрены путёвками в Крым
Автор: КР от Вчера, 16:45 Категория: Образование
Завтра, 5 декабря, пять школьниц из нашего города отправятся в международный детский центр «Артек». Декабрьская пройдёт под названием «Мир глазами детей».
В этом году на черноморском побережье побывают пятиклассница средней школы №2 Полина Сельницына, девятиклассница Настя Пискунова, восьмиклассница Алина Самонова, семиклассница Вера Беркова и шестиклассница Кристина Носова – все четверо из первой школы. Они получили путёвки благодаря рейтинговому месту на официальном сайте центра «Артек». Учитывались результаты различных конкурсов и олимпиад.
Смена продлится с шестого по 26 декабря и будет посвящена тематикам: «Моя семья», «Мой город», «Моя страна», «Мои увлечения», «Моя будущая профессия».
В эту смену «Артек» станет ещё и центром современного искусства, где дети выступят в качестве и зрителей, и экспертов, и авторов современных арт-объектов. Ребята самостоятельно создадут культурные проекты и представят их в различных форматах: фото- и видеоискусство, инсталляция, перформанс и других. Итогом станет выставка «Авангардный «Артек», где будут представлены результаты их творчества.