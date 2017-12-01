Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Пять школьниц из Кыштыма поощрены путёвками в Крым

Пять школьниц из Кыштыма поощрены путёвками в Крым

Автор: КР от Вчера, 16:45 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Завтра, 5 декабря, пять школьниц из нашего города отправятся в международный детский центр «Артек».  Декабрьская пройдёт под названием «Мир глазами детей».

В этом году на черноморском побережье побывают пятиклассница средней школы №2 Полина Сельницына, девятиклассница Настя Пискунова, восьмиклассница Алина Самонова, семиклассница Вера Беркова и шестиклассница Кристина Носова –  все четверо из первой школы. Они получили путёвки благодаря рейтинговому месту на официальном сайте центра «Артек». Учитывались результаты различных конкурсов и олимпиад.

Смена продлится с шестого по 26 декабря и  будет посвящена тематикам: «Моя семья», «Мой город», «Моя страна», «Мои увлечения», «Моя будущая профессия».

В эту смену «Артек» станет ещё и центром современного искусства, где дети выступят в качестве и зрителей, и экспертов, и авторов современных арт-объектов. Ребята самостоятельно создадут культурные проекты и представят их в различных форматах: фото- и видеоискусство, инсталляция, перформанс и других.  Итогом станет выставка «Авангардный «Артек», где будут представлены результаты их творчества.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter