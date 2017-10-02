Школьники Кыштыма создадут и распечатают на 3D-принтере объёмные макеты зданий родного города

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Образование

У кыштымских школьников и педагогов появилась уникальная возможность не только прикоснуться к высоким технологиям, но и применить их на практике. Кыштым стал одной из трёх территорий Южного Урала, где представители Челябинской инженерно-технической студии проводят подобного рода мастер-классы. Такая же возможность предоставлена ещё жителям Магнитогорска и посёлка Новосинеглазово под Челябинском.

– Эта студия выиграла президентский грант на реализацию проекта «Трогательная студия», – сказала сайту «КР» председатель Российского союза молодёжи Челябинской области Светлана Калимуллина. – В частности, проектом предусмотрены обучающие курсы, где дети и взрослые могут повысить уровень технических знаний.

В Кыштыме такие курсы проводятся на базе центра детско-юношеского технического творчества. По субботам здесь занимаются 20 школьников и 11 молодых учителей информатики.

– Мы привозим в Кыштым 3D-ручки, 3D-сканеры и 3D-принтеры, – говорит Калимуллина. – Как детям, так и педагогам очень нравится с ними работать. Итогом наших занятий, рассчитанных на три месяца, станет разработка и печать объёмных макетов зданий родного города.

Все участники проекта получат сертификаты о повышении квалификации.