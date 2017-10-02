В Кыштыме мамы малышей ясельного возраста будут оставаться с ними в детском саду

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Образование

Такая востребованная услуга, как совместное пребывание матери и ребёнка, в скором времени появится в детском саду № 27 «Катюша» в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

Как сказала сайту «КР» заведующая этим детсадом Нелля Можаева, открыть группу кратковременного пребывания им позволяют свободные площади. В отдельной группе мамы будут проводить с детьми от двух до четырёх часов.

– Это облегчит и ускорит адаптационный период для наиболее чувствительных малышей, – говорит Нелля Ивановна. – Как только дети привыкнут к обстановке и педагогам, они смогут посещать общую ясельную группу.

Как и с другими воспитанниками «Катюши», с детьми из новой группы будут работать логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

В группе кратковременного пребывания с мамами смогут одновременно находиться десять детей.