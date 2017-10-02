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В Кыштыме мамы малышей ясельного возраста будут оставаться с ними в детском саду

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Образование

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Такая востребованная услуга, как совместное пребывание матери и ребёнка, в скором времени появится в детском саду № 27 «Катюша» в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

 

Как сказала сайту «КР» заведующая этим детсадом Нелля Можаева, открыть группу кратковременного пребывания им позволяют свободные площади. В отдельной группе мамы будут проводить с детьми от двух до четырёх часов.

 

– Это облегчит и ускорит адаптационный период для наиболее чувствительных малышей, – говорит Нелля Ивановна. – Как только дети привыкнут к обстановке и педагогам, они смогут посещать общую ясельную группу.

 

Как и с другими воспитанниками «Катюши», с детьми из новой группы будут работать логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

 

В группе кратковременного пребывания с мамами смогут одновременно находиться десять детей. 

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