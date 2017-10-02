Забавный детский сад из Кыштыма вошёл в число лучших образовательных учреждений России

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Образование

На фото старший воспитатель детского сада № 28 Наталья Патрушева и заведующая Алла Людиновскова

и начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако.

Открытый публичный всероссийский смотр-конкурс образовательных учреждений проводился по инициативе министерства образования РФ впервые. Наш город представлял детский сад № 28 «Забава».

На прошлой неделе начальник управления по делам образования Светлана Попинако и заведующая этим детсадом Алла Людиновскова вернулись из Москвы, где проходил форум победителей.

Участники смотра-конкурса со всей страны перед этим встретились на виртуальной площадке министерства образования и науки России. Каждый представлял электронный информационный стенд с исчерпывающей информацией о своём учреждении.

– Мы рассказывали и о нашем детском саде, и о воспитателях, – сказала сайту «КР» Алла Людиновскова. – Кроме того, представили авторские методики по воспитанию и образованию детей, отправляли даже презентации с открытых занятий.

Кыштымский детсад вошёл в число 700 лучших дошкольных образовательных заведений. За это педагогическому коллективу «Забавы» вручили сертификаты на бесплатное пользование образовательными программами из «Московской коллекции открытых мероприятий».

Победа «Забавы» во всероссийском смотре-конкурсе стала подарком к её юбилею – в этом году детскому саду исполняется 25 лет. Сегодня в нём воспитывается 172 ребёнка.