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В Кыштыме школьники приступили к изучению астрономии и уже обучаются игре в шахматы

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Образование

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С этого учебного года астрономия вновь появилась в школьных расписаниях. Своим возрождением она обязана министру образования России Ольги Васильевой, которая ещё в прошлом году нацелила педагогов на введение этого предмета в учебные планы.

 

В кыштымских школах астрономию ведут преподаватели физики. На изучение небесных тел и их систем в старших классах отводится один час в неделю.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, в этом учебном году вопросы из раздела астрономии будут включены в единый государственный экзамен по физике.

 

Не исключено, что в ближайшее время нововведение ждёт и учеников начальных классов. Министр образования РФ подняла вопрос о необходимости их обучения игре в шахматы.

 

Для некоторых кыштымских школ это будет не в новинку. В начальной второй школе шахматный кружок работает уже не один год. Этой интеллектуальной игре обучают и в тринадцатой школе.

 

А в первой школе специально для таких занятий закупили сразу несколько шахматных досок. Все они находятся в школьной библиотеке, куда ученики с удовольствием приходят не только на переменах, но и после уроков. Одновременно сразиться в шахматы могут шесть пар игроков.

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