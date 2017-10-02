В Кыштыме школьники приступили к изучению астрономии и уже обучаются игре в шахматы

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Образование

С этого учебного года астрономия вновь появилась в школьных расписаниях. Своим возрождением она обязана министру образования России Ольги Васильевой, которая ещё в прошлом году нацелила педагогов на введение этого предмета в учебные планы.

В кыштымских школах астрономию ведут преподаватели физики. На изучение небесных тел и их систем в старших классах отводится один час в неделю.

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, в этом учебном году вопросы из раздела астрономии будут включены в единый государственный экзамен по физике.

Не исключено, что в ближайшее время нововведение ждёт и учеников начальных классов. Министр образования РФ подняла вопрос о необходимости их обучения игре в шахматы.

Для некоторых кыштымских школ это будет не в новинку. В начальной второй школе шахматный кружок работает уже не один год. Этой интеллектуальной игре обучают и в тринадцатой школе.

А в первой школе специально для таких занятий закупили сразу несколько шахматных досок. Все они находятся в школьной библиотеке, куда ученики с удовольствием приходят не только на переменах, но и после уроков. Одновременно сразиться в шахматы могут шесть пар игроков.