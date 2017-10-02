Педагоги из Кыштыма приняли участие в закрытии всероссийского конкурса Учитель года в Кремлёвском дворце

Автор: КР от Вчера, 11:56 Категория: Образование

В Государственном Кремлёвском дворце состоялось торжественное закрытие всероссийского конкурса «Учитель года-2017».

Челябинскую область представляли в том числе три педагога Кыштымского городского округа. Это директор начальной второй школы Надежда Жилинская и победители регионального этапа конкурса «Учитель года» – преподаватель начальной школы № 2 Ольга Валеева и педагог станции туристов «Странник» Марина Устинова.

Торжество открыли президент Владимир Путин и министр образования России Ольга Васильева. Перед лучшими педагогами страны выступили звёзды российской эстрады и классической музыки, театра и кино.