В Кыштыме педагоги прошли по болоту и проползли над оврагом
Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Образование
Фото с сайта станции юных туристов "Странник"
В экстрим-парке «Деханов пруд» впервые по прошествии многих лет возобновили первенство по туристскому многоборью среди работников образовательных учреждений Кыштымского городского округа. Его организатором выступил турклуб «Эхо».
Как сказал сайту «КР» руководитель этого клуба – учитель физкультуры школы № 3 Андрей Глазков, в соревнованиях приняли участие девять команд – по одной из второй средней, третьей, восьмой, десятой, тринадцатой школ, коррекционной начальной школы-детского сада № 14, станции юных туристов «Странник» и две из четвёртой школы. В каждой команде было по четыре человека.
Фото с сайта станции юных туристов "Странник"
Надев туристское снаряжение, педагоги преодолели навесную переправу, спуск по склону, переправу по параллельным перилам, по бревну, прошли через болото с помощью жердей и через овраг – с помощью верёвки «маятник».
Победители первенства. Фото с сайта станции юных туристов "Странник"
Лучший результат показала команда станции юных туристов «Странник». Второе место заняли учителя второй школы, третьими стали их коллеги из начальной школы-детского сада № 14.
В следующем году такое же первенство будет проходить в августе, причём в течение двух дней.