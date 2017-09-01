Выпускники из Кыштыма предпочитают продолжить обучение в Свердловской области

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Образование

В этом году из 116 выпускников одиннадцатых классов кыштымских школ 18 поступили в средне-специальные учебные заведения. Остальные получают высшее образование, причём 30 сделали выбор в пользу технических специальностей. Связать свою будущую профессию с медициной решили всего четверо, а с педагогикой и того меньше – всего два выпускника.

Больше всего «технарей» выпустили вторая и тринадцатая школа. Во второй школе будущими инженерами станут восемь выпускников из 23. В тринадцатой школе – 11 из 25, при этом один выпускник поступил на факультет ракетостроения.

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, большинство кыштымских выпускников продолжают обучение в соседнем регионе – в Свердловской области. На втором месте – Челябинск.