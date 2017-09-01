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В Кыштыме из старых лыж будут мастерить санки

Автор: КР от Сегодня, 12:35 Категория: Образование

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Станция детского и юношеского туризма «Странник» объявила акцию «Новая жизнь для старых лыж». Все, у кого завалялся этот спортинвентарь, могут принести его на улицу Садовую, 2 в любое удобное время.

 

– Мы рады как старым, так и новым, сломанным или целым, детским или взрослым, парным или одиночным лыжам, – сказал сайту «КР» педагог Степан Тишкин. – Все они будут рассортированы по назначению.

 

Лыжи, которые можно реанимировать, будут выдаваться на время походов воспитанникам секций «Пешеходный туризм», «Туристы-краеведы» и «Спортивное ориентирование». Остальные пойдут на поделки. Так, воспитанники кружка «Историческое фехтование» изготовят из них детские луки, а юные коневоды – полки и санки.  

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