В Кыштыме из старых лыж будут мастерить санки
Автор: КР от Сегодня, 12:35 Категория: Образование
Станция детского и юношеского туризма «Странник» объявила акцию «Новая жизнь для старых лыж». Все, у кого завалялся этот спортинвентарь, могут принести его на улицу Садовую, 2 в любое удобное время.
– Мы рады как старым, так и новым, сломанным или целым, детским или взрослым, парным или одиночным лыжам, – сказал сайту «КР» педагог Степан Тишкин. – Все они будут рассортированы по назначению.
Лыжи, которые можно реанимировать, будут выдаваться на время походов воспитанникам секций «Пешеходный туризм», «Туристы-краеведы» и «Спортивное ориентирование». Остальные пойдут на поделки. Так, воспитанники кружка «Историческое фехтование» изготовят из них детские луки, а юные коневоды – полки и санки.