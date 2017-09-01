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В Кыштыме казаки организовали для школьников уже три военно-патриотических клуба

Автор: КР от Сегодня, 12:02 Категория: Образование

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Уже в следующий понедельник в начальной школе № 2 начнутся занятия в военно-патриотическом клубе «Ермак». Соглашение об этом подписали директор школы Надежда Жилинская и руководитель челябинского регионального молодёжного казачьего объединения «Есаул», житель города Кыштыма Алексей Репин, который и будет заниматься с детьми.

Как сказал сайту «КР» Алексей Репин, занятия будут проходить в школьном спортзале по понедельникам, средам и пятницам  с 15 часов.  На первых порах упор будет сделан на общефизическую подготовку. Затем, по мере накопления сил и выработки дисциплины среди  подопечных,  руководители клуба  начнут обучать детей навыкам рукопашного боя и самообороны, которая очень привлекает девочек.

 

Кроме того, появятся  и элементы военной подготовки – сборка-разборка автомата, строевая подготовка. Воспитанники клуба будут участвовать и в военизированных эстафетах.

 

В школе № 3 уже действуют два казачих кадетских класса. С ними занимается казак  Константин Пономарёв. Сейчас здесь тоже  создаётся аналогичный второй начальной школе военно-патриотический  клуб «Русь».

 

Напомним, в ФОКе на Нижнем Кыштыме такие занятия с детьми проводит казачий военно-патриотический клуб «Атаман».

 

Для координации деятельности всех трёх клубов  будет создан общий центр.  Не исключено, что «Есаул» могут передать спортзал в здании, где раньше базировался кыштымский филиал ЮУрГУ. Это позволит проводить городские турниры среди воспитанников военно-патриотических клубов для отбора лучших бойцов и сборной команды для участия в областных соревнованиях.

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