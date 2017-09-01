В кыштымском посёлке Слюдорудник в день знаний состоялось открытие универсальной спортивной площадки

Автор: КР от Вчера, 15:27 Категория: Образование

Сегодня с этим событием и с началом учебного года учеников и педагогов поздравила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Спортплощадка построена по областной программе "Развитие образования в Челябинской области на 2014-2017 годы» по направлению «Развитие спорта и физической культуры для учреждений образования, расположенных в сельской местности»".

В летние месяцы на стадионе были установлены игровая зона с современным резиновым покрытием для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также теневой навес с тренажёрами и площадка для воркаута, где расположены шведская стенка с турниками, рукоход "Волна", гимнастическое бревно, скамья для пресса. Это поможет детям лучше подготовиться к сдаче нормативов ГТО.

Перед школой заасфальтирована площадка для любителей скейта и роликовых коньков. На переменах дети смогут безопасно играть на этой площадке в "классики" и любые подвижные игры.

Суммарные затраты на строительство спортплощадки составили свыше 2,5 миллиона рублей. Основная доля средств – 1,732 миллиона рублей – поступила из федерального бюджета, региональным бюджетом выделено 742,5 тысячи рублей, бюджетом Кыштымского округа – 32,7 тысячи рублей.