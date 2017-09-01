Сегодня полпред Игорь Холманских и губернатор Борис Дубровский открыли самую большую школу в УрФО

Автор: КР от Вчера, 14:35 Категория: Образование

Выступая на торжественной линейке в школе челябинского микрорайона «Парковый», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских сказал:

– Знаменательно, что ваша школа построена в короткие сроки по поручению президента Владимира Путина. Сегодня в ней впервые прозвенит первый звонок и классы наполнятся шумными и радостными голосами.

Строительство проходило в соответствии с государственной программой «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Она рассчитана на 2016-2025 годы и предусматривает возведение новых школ и приобретение зданий для образовательных целей.

Первый звонок в новой школе прозвенел для 512 первоклассников, а всего она примет более двух тысяч учеников. Новое общеобразовательное здание соответствует самым современным требованиям и стандартам. В нём два спортивных зала, актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал.

На пришкольной территории расположилось футбольное поле, есть беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская площадка для младшеклассников.

По словам губернатора Бориса Дубровского, открытия новой школы, с нетерпением ждали все жители микрорайона «Парковый». В её строительство инвестировано около 750 миллионов рублей, из них 170 миллионов – это федеральные деньги, остальное – из консолидированного бюджета области.