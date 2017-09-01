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Сегодня полпред Игорь Холманских и губернатор Борис Дубровский открыли самую большую школу в УрФО

Автор: КР от Вчера, 14:35 Категория: Образование

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Выступая  на торжественной линейке в школе челябинского микрорайона «Парковый», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских сказал:

 

– Знаменательно, что ваша школа построена в короткие сроки по поручению президента Владимира Путина. Сегодня в ней впервые прозвенит  первый звонок и классы наполнятся шумными и радостными голосами.

 

Строительство проходило в соответствии с государственной программой «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Она рассчитана на 2016-2025 годы и  предусматривает возведение новых школ и приобретение зданий для образовательных целей.

 

Первый звонок в новой школе прозвенел для 512 первоклассников, а всего она  примет более двух тысяч учеников. Новое общеобразовательное  здание соответствует самым современным требованиям и стандартам. В нём  два спортивных зала, актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал.

 

На пришкольной территории расположилось футбольное поле, есть беговая дорожка, две баскетбольные площадки и  спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская площадка для младшеклассников.

 

По словам губернатора Бориса Дубровского, открытия новой школы, с нетерпением ждали все жители микрорайона «Парковый».  В её строительство инвестировано около 750 миллионов  рублей, из них 170 миллионов – это федеральные деньги, остальное – из консолидированного бюджета области.

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