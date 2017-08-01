В школах Кыштыма ужесточатся требования к использованию сотовых телефонов

Автор: КР от Сегодня, 13:26 Категория: Образование

Сегодня этот вопрос обсуждался в управлении по делам образования на совещании директоров с начальником управления.

Как сообщила Светлана Попинако сайту «КР», необходимость запрета использования гаджетов во время пребывания детей в школах действительно назрела. Но сегодня, по мнению Светланы Павловны, в большинстве российских школ вряд ли возможно создать условия для того, чтобы учителя могли гарантировать сохранность телефонов на время уроков. Тем не менее, во всех кыштымских школах уже с предстоящего учебного года требования к использованию сотовых телефонов ужесточатся.

Об этом вчера на общероссийском родительском собрании говорила и министр образования и науки России Ольга Васильева.

– Рассматривать ли айфоны как помощь на уроке – это вопрос очень сложный, – сказала глава министерства. – Моё убеждение, что они мешают.

При этом Васильева подчеркнула, что каждая школа вправе самостоятельно выработать рекомендации по поводу телефонов.

Подробнее материал на эту тему читайте в субботнем номере газеты «Кыштымский рабочий».