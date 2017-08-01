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В Кыштыме сегодня состоялась педагогическая конференция

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Образование

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В этом году в Кыштыме начнут работать пять молодых педагогов

 

Свои приветствия в связи с началом нового учебного года прислал кыштымским коллегам депутат Госдумы, тоже по образованию педагог  Владимир Бурматов. На конференции выступила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко. Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова от лица руководства компании подарила всем школам по комплекту специально подготовленных учебников и выразила уверенность в дальнейшем развитии социальных проектов с Кыштымским округом.

 

О социально-экономическом развитии Кыштымкого городского округа участникам конференции рассказала глава округа Людмила Шеболаева. С основным докладом «Технологии управления образовательной системы Кыштымского городского округа» выступила начальник управления по делам образования Светлана Попинако.

 

На конференции были представлены пять молодых специалистов, которые в этом году вливаются в педагогические коллективы школ и детских садов. Это музыкальный работник Наталья Филимоненко, учитель английского языка Влада Мишура, учителя начальных классов Светлана Соколова,  Ирина  Вельдяйкина и Дарья Рыбакова.

 

Образовательная система Кыштымского городского округа представлена учреждениями  трёх типов. Система дошкольного образования охватывает 2689 воспитанников. Процесс обучения обеспечивают 724 работника из которых педагогов – 288. В системе общего образования багаж знаний получают 4623 ученика. Гранит науки им помогают «грызть» 610 работников, из которых 258 – учителя.

В Кыштымском округе  развита и система дополнительного образования. Кружки и секции посещают 3811 детей. Увлечённость творчеством и спортом им прививают 131 специалист, из которых 77 – педагоги.

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