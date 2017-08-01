Школьники из Кыштыма отправились к Японскому морю
Автор: КР от Вчера, 14:03 Категория: Образование
Кадеты из школы № 2 Владимир Петров (на фото слева), Евгений Мазов и Влада Зенина (на фото справа)
входят в отряд ЮИД с 5 класса. К ним присоединилась и Анастасия Прохорова
из школы № 13 - одиннадцатиклассница сильна в ОБЖ
Четверо юных инспекторов движения из нашего города едут сейчас во Владивосток, где расположен всероссийский детский центр «Океан». Как сообщила сайту «КР» прямо из поезда сопровождающая детей инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, уже завтра там откроется тематическая смена «Дороги Без опасности».
Кыштымцы впервые примут участие в этом всероссийском слёте юных инспекторов. Такое приглашение им сделало региональное министерство образования за их активную деятельность. Это ведомство и оплатило путёвки для трёх кадетов из второй школы и ученицы школы № 13.
В качестве сопровождающего с кыштымскими школниками в "Океан" отправилась
инспектор по пропаганде ГИББ Бэлла Завалий (на фото в центре)
В течение трёх недель они будут соревноваться с такими же командами в знании Правил дорожного движения, вождении велосипеда, конкурсе агитбригад. Также школьники посетят мастер-класс по дорожной культуре и музей автомотостарины.
В «Океане» наших земляков ждёт вечер песни «Музыкальная суббота» и спартакиада ГТО. А пока школьники не теряют время – в поезде, который через час прибудет в Хабаровск, они решают экзаменационные билеты и повторяют Правила дорожного движения.
Комментарии
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Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
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Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
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Бог не фраер, он всё видит >>>
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