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» » В Кыштыме аттестат вместе с Никитой Демидовым получили и его одноклассники

В Кыштыме аттестат вместе с Никитой Демидовым получили и его одноклассники

Автор: КР от Вчера, 16:34 Категория: Образование

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Только что в ДК металлургов аттестаты получили 23 будущих врача, учителя, журналиста, программиста, инженера и архитектора... Все они – выпускники средней школы № 2. Как сказала сайту «КР» их классный руководитель, учитель русского языка и литературы Марина Савинова, с пятого класса она формировала у них культ учёбы. Не зря их девизом стал и слова: «Всё может тот, кто умеет учиться».

 

 

Открывая праздничный выпускной, директор школы № 2 Татьяна Воронкова с гордостью сообщила собравшимся в зале родителям, что нынешние выпускники побили многие городские рекорды в сдаче ЕГЭ. Так, если средний балл по русскому языку в школах Кыштыма равен 71, то во второй – 85. Причём половина класса набрала по этому предмету более 90 баллов.  

 

 

Лучшие результаты выпускники второй школы показали и в других учебных дисциплинах. Так, Артём Воронов получил за профильную математику 86 баллов, за физику – 85, а Юлия Батыгина набрала на экзамене по литературе 87 баллов.

 

 

Отличился и тёзка основоположника нашего города. Никита Демидов знает биологию на 73 из 100 баллов. Кстати, именно он и вошёл в пятёрку медалистов из этой школы. Отличников, среди которых оказалась всего одна девушка, пригласили на сцену первыми. Директор школы вручила им аттестаты и удостоверения о получении медалей «За особые успехи в учении».

 

 

Сами медали они получат сегодня вечером на общегородском выпускном балу в ДК «Победа» из рук главы Кыштымского округа Людмилы Шеболаевой.

 

 

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