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В Кыштыме школьникам пришлось преодолевать задымлённые коридоры

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: Образование

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Сегодня в нашем городе завершился первый этап акции «Лето БЕЗопасности». Специалисты управления гражданской защиты и отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 побывали во всех пришкольных и загородных лагерях Кыштыма. Они рассказали детям об основных правилах безопасного поведения в быту и на природе, напомнили, каких правил нужно придерживаться в чрезвычайной ситуации.

 

 

После теоретической части прошли пожарные эстафеты. Команды преодолевали задымлённый коридор, тушили вымышленный пожар и на скорость надевали костюмы огнеборцев. Победителям вручили  канцелярские наборы.

 

 

В акции «Лето БЕЗопасности» приняли участие 760 детей. Всем им раздали памятки о правилах поведения в летние каникулы. Как  сказала сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина, подобные беседы, соревнования и демонстрация пожарной техники будут проходить в детских оздоровительных лагерях нашего города всё лето.

 

 

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