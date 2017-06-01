В Кыштыме сто баллов за экзамен по русскому языку получили две выпускницы

Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Образование

Наивысшие результаты в знании этого предмета показали Анастасия Ермолаева из третьей школы и Кристина Дегнер из школы № 13. Кроме них ЕГЭ по русскому языку на сто баллов написали ещё 74 выпускника в Челябинской области. Всего этот экзамен сдавали 13222 человек.

Выпускница школы № 3 Анастасия Ермолаева

Выпускница школы № 13 Кристина Дегнер

Из 115 кыштымских выпускников 17 набрали на экзамене по русскому 90 и более баллов. Причём 11 из них – представители второй средней школы. Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Валентина Николаева, минимальный порог преодолели все одиннадцатиклассники. Средний балл по городу составил 71.