Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме школьников из трудовых бригад регистрируют на портале Госуслуг

В Кыштыме школьников из трудовых бригад регистрируют на портале Госуслуг

Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В Кыштымском округе центр занятости населения совместно с МФЦ организовали работу по регистрации школьников на портале Госуслуг. Это необходимо для трудоустройства в летний период, когда 113 школьников в составе десяти трудовых бригад будут заняты на различных работах по благоустройству города и посёлков.

 

Для облегчения и ускорения процесса регистрации МФЦ организовал из числа своих специалистов выездные бригады. Они уже побывали в средней школе № 2, в коррекционной школе № 5, в школах № 8 и № 11. Сегодня ведётся регистрация школьников в школе № 4.

 

Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу www.gosuslugi.ru. На этом сайте можно получить любую госуслугу за считанные минуты. Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск по государственным и муниципальным услугам.

 

В настоящее время процедура регистрации упрощена. Для получения доступа к личному кабинету можно обратиться в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на улице Дёмина, 7 для получения кода активации. При себе иметь страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), паспорт, номер сотового телефона для получения смс с кодом активации.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter