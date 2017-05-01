В Кыштыме школьников из трудовых бригад регистрируют на портале Госуслуг
Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Образование
В Кыштымском округе центр занятости населения совместно с МФЦ организовали работу по регистрации школьников на портале Госуслуг. Это необходимо для трудоустройства в летний период, когда 113 школьников в составе десяти трудовых бригад будут заняты на различных работах по благоустройству города и посёлков.
Для облегчения и ускорения процесса регистрации МФЦ организовал из числа своих специалистов выездные бригады. Они уже побывали в средней школе № 2, в коррекционной школе № 5, в школах № 8 и № 11. Сегодня ведётся регистрация школьников в школе № 4.
Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу www.gosuslugi.ru. На этом сайте можно получить любую госуслугу за считанные минуты. Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск по государственным и муниципальным услугам.
В настоящее время процедура регистрации упрощена. Для получения доступа к личному кабинету можно обратиться в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на улице Дёмина, 7 для получения кода активации. При себе иметь страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), паспорт, номер сотового телефона для получения смс с кодом активации.
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