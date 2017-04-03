Школьники из Кыштыма проведут военно-полевые сборы в комфортной казарме

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Образование

В предстоящий понедельник 59 десятиклассников кыштымских средних школ отправятся на ежегодные военно-полевые сборы. Они традиционно пройдут на базе 978-го учебного спасательного центра МЧС России в посёлке Новогорный.

В течение пяти дней школьники будут изучать основы огневой, строевой и тактической подготовки. Если в прошлом году кыштымские юноши жили в палаточном лагере, то в этом их разместят в недавно отремонтированной казарме современного типа со всеми удобствами.

Как сообщила сайту «КР» начальник отдела общего, коррекционного и дополнительного образования управления по делам образования Юлия Корабельникова, в пятницу, 28 апреля, будущие защитники Отечества сдадут зачёты по строевой песне, строевому шагу, а также сдадут норматив на скорость облачения в общевойсковые защитные комплекты.

По возвращении домой в 15 часов того же дня они продолжат соревнования по стрельбе и сборке-разборке макетов автоматов в четвёртой школе. Как и в прошлом году, продолжительность полевых сборов составит 70 часов.