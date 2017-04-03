В филиале медколледжа в Кыштыме вновь сменился руководитель

Автор: КР от Вчера, 10:45 Категория: Образование

Сергея Бичёва, назначенного на должность директора кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа в октябре прошлого года, сегодня сменила Александра Удалова.

Как и её предшественник, она тоже выпускница бывшего Кыштымского медучилища.

– В 2000 году я закончила училище по специальности «Лечебное дело», – сказала она сайту «КР». – Директор училища Анна Ивановна Шажко предложила мне остаться здесь преподавателем.

Всё это время Александра Николаевна Удалова преподаёт сестринское дело в терапии. Заочно окончила Уральский государственный педагогический университет по профессии «дефектолог-логопед». Более того, до назначения на должность директора филиала она совмещала преподавательскую деятельность с работой методиста.

Сергей Бичёв уволился по собственному желанию.