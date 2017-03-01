Поводов волноваться нет. Студенты из Кыштыма продолжают обучение в озёрском филиале ЮУрГУ

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Образование

В министерстве образования России 21 марта подписан приказ о ликвидации сразу пяти филиалов Южно-Уральского государственного университета, в том числе – и в Озёрске, где учатся студенты из Кыштыма. Этот документ вызвал беспокойство у них и их родителей, ведь в августе прошлого года они уже пережили реорганизацию кыштымского филиала и были переведены на учёбу в Озёрск. Студентов волнует, сумеют ли они получить дипломы о высшем образовании без очередной реорганизации.

Как сообщил сайту «КР» директор филиала ЮУрГу в Озёрске Егор Романов, никаких поводов для переживаний нет. В соответствии с требованиями профильного федерального министерства, головной вуз просто меняет формат работы со своими подразделениями в городах Южного Урала. Филиалы уступают место уже открытым базовым кафедрам при градообразующих предприятиях. В Озёрске такая кафедра создана на производственном объединении «Маяк». Здесь продолжат обучение все студенты филиала. Напомним, что они являются студентами головного вуза и получат дипломы ЮУрГУ вне зависимости от места обучения.

Укрепляющаяся связь с профильным предприятием им только на руку. Теперь базовые кафедры будут готовить специалистов не для того, чтобы они пополняли списки безработных, а для гигантов отечественной промышленности.

Летом, как и положено, на кафедре состоится набор абитуриентов в ЮУрГУ по всем существовавшим в филиале специальностям. Выездные комиссии будут принимать документы и в Кыштыме, и в других северных городах Челябинской области.

Решение о реорганизации озёрского филиала уже принято. Со временем он преобразуется в информационно-ресурсный центр прикладной подготовки ЮУрГУ, в котором студенты из Кыштыма по-прежнему будут желанными и полноправными участниками образовательного процесса.