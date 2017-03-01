Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Поводов волноваться нет. Студенты из Кыштыма продолжают обучение в озёрском филиале ЮУрГУ

Поводов волноваться нет. Студенты из Кыштыма продолжают обучение в озёрском филиале ЮУрГУ

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В министерстве образования России 21 марта  подписан приказ о ликвидации сразу пяти филиалов Южно-Уральского государственного университета, в том числе – и в Озёрске,  где учатся студенты из Кыштыма. Этот документ вызвал беспокойство у них и их родителей, ведь в августе прошлого года они уже пережили реорганизацию кыштымского филиала и были переведены на учёбу в Озёрск.  Студентов волнует, сумеют ли они получить дипломы о высшем образовании без очередной реорганизации.

 

Как сообщил сайту «КР» директор филиала ЮУрГу в Озёрске Егор Романов, никаких поводов для переживаний нет. В соответствии с требованиями профильного федерального министерства, головной вуз просто меняет формат работы со своими подразделениями в городах Южного Урала. Филиалы уступают место уже открытым базовым кафедрам при градообразующих предприятиях. В Озёрске такая кафедра создана на производственном объединении «Маяк». Здесь  продолжат обучение все студенты филиала. Напомним, что они являются студентами головного вуза и получат дипломы ЮУрГУ вне зависимости от места обучения.

 

Укрепляющаяся  связь с профильным предприятием им только на руку. Теперь базовые кафедры будут готовить специалистов не для того, чтобы они пополняли списки безработных,  а для гигантов отечественной промышленности.

 

Летом, как и положено, на кафедре состоится набор абитуриентов в ЮУрГУ по всем существовавшим в филиале специальностям. Выездные комиссии будут принимать документы и в Кыштыме, и в других северных городах Челябинской области.

 

Решение о  реорганизации озёрского филиала уже принято. Со временем он преобразуется в информационно-ресурсный центр прикладной подготовки ЮУрГУ, в котором студенты из Кыштыма по-прежнему будут желанными и полноправными участниками образовательного процесса.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter