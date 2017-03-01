Школьница из Кыштыма за свою исследовательскую работу получила приглашение в Гагры
Автор: КР от Сегодня, 09:37 Категория: Образование
Педагог центра детско-юношеского технического творчества Ольга Сонина со своими воспитанниками -
Варварой Архиповой, Анной Смоленцевой и Андреем Двойнишниковым - в Обнинске.
Московский государственный технический университет имени Николая Баумана уже 26-й год подряд проводит всероссийский конкурс «Шаг в будущее». В этом году в научном форуме молодёжи в Москве приняла участие и девятиклассница из кыштымской школы № 1, воспитанница центра детско-юношеского технического творчества Варвара Архипова.
Под руководством педагога Ольги Сониной она провела исследовательскую работу на тему: «Дело №831, о контрреволюционной повстанческой организации эсеров в Кыштымском районе». Эта работа была признана лучшей в номинации «Школьник-исследователь».
Варвара Архипова вошла в тройку призёров «Шага в будущее» и получила от организаторов конкурса приглашение на обучение в Академии юных, которая откроется для увлечённой наукой молодёжи в июне в Гаграх.
Варвара дважды становилась победителем в городских научных конференциях «Шаг в будущее» и «Отечество». На XVI Всероссийской конференции «Шаги в науку», которая состоялась в прошлом году в Обнинске, она стала лауреатом первой степени.
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