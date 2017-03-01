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» » Ольга Дубова из Кыштыма участвует в областном конкурсе видеороликов

Ольга Дубова из Кыштыма участвует в областном конкурсе видеороликов

Автор: КР от Сегодня, 16:16 Категория: Образование

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Воспитатель детского сада №5 Ольга Дубова из Кыштыма  вместе с мужем и маленьким сыном стала участницей конкурса видеороликов «Мир семьи».  Он  объявлен общественной организацией  «Союз женщин Челябинской области» и областным Советом родителей.  На конкурс  до 20 апреля принимаются сюжеты, рассказывающие  о семейных ценностях, традициях, достижениях и увлечениях, о самом счастливом дне в кругу родных и близких.

 

Участникам конкурса предложены на выбор четыре номинации «Счастливое детство», «Семейная история», «Семейные ценности и традиции» и, наконец, свободная. Ольга Дубова выбрала первую из них. Она близка ей ещё и по роду работы. Посмотреть ролик наших земляков и поддержать их можно здесь.

 

Победителям конкурса обещаны подарки от спонсоров. Церемония награждения состоится в Челябинске в мае на большом празднике, посвящённом Дню семьи.

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