Ольга Дубова из Кыштыма участвует в областном конкурсе видеороликов
Автор: КР от Сегодня, 16:16 Категория: Образование
Воспитатель детского сада №5 Ольга Дубова из Кыштыма вместе с мужем и маленьким сыном стала участницей конкурса видеороликов «Мир семьи». Он объявлен общественной организацией «Союз женщин Челябинской области» и областным Советом родителей. На конкурс до 20 апреля принимаются сюжеты, рассказывающие о семейных ценностях, традициях, достижениях и увлечениях, о самом счастливом дне в кругу родных и близких.
Участникам конкурса предложены на выбор четыре номинации «Счастливое детство», «Семейная история», «Семейные ценности и традиции» и, наконец, свободная. Ольга Дубова выбрала первую из них. Она близка ей ещё и по роду работы. Посмотреть ролик наших земляков и поддержать их можно здесь.
Победителям конкурса обещаны подарки от спонсоров. Церемония награждения состоится в Челябинске в мае на большом празднике, посвящённом Дню семьи.
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