В Кыштыме одиннадцатиклассники больше всего хотят стать врачами и инженерами
Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Образование
Таковы результаты анкетирования, которое проводилось среди учеников 11 классов кыштымских школ. В исследовании на тему выбора будущей профессии приняли участие 58 выпускников.
Как сказала сайту «КР» психолог центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Светлана Шарабрина, в числе популярных и, по мнению школьников, престижных профессий – врач, юрист, инженер и менеджер.
– Радует, что в этой категории прочно закрепилась и профессия учителя, – сказала Светлана Геннадьевна. – Лет восемь-девять назад она была в списке непрестижных – наряду с дворником, уборщиком, продавцом и водителем.
По данным анкетирования, почти все ученики 11 классов определились не только с будущей профессией, но и с вузами. Тем не менее, в предстоящий четверг, 16 марта, в центре занятости населения состоится «Ярмарка учебных мест». С 14 часов представители Уральского социально-экономического института, Финансового университета при правительстве РФ, Южно-Уральского государственного университета, Российского государственного университета правосудия и Озёрского технологического института ответят на все вопросы своих будущих абитуриентов. А 23 марта такая ярмарка, но уже с участием представителей средне-специальных учебных учреждений Челябинской области пройдёт для девятиклассников и их родителей.
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