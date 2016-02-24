В Кыштыме аудитории для проведения ЕГЭ ещё больше оснастят современной техникой

Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: Образование

Из областного бюджета Кыштымского городскому округу выделено 426 тысяч рублей на оборудование пункта проведения единого государственного экзамена дополнительными техническими устройствами. Ещё 87 тысяч рублей на эти же цели направлено из местного бюджета.

– В этом году при проведении ЕГЭ мы будем использовать только цифровые технологии, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева. – В прошлом году мы только распечатывали экзаменационные бланки перед началом экзамена, а теперь и сканировать их с выполненными заданиями будем, не выходя из аудиторий.

Кроме того, пункт проведения ЕГЭ, а в Кыштыме это первая школа, планируется оснастить системой для погашения сигналов средств связи. А это значит, что во время экзаменов сотовые телефоны, смартфоны и планшеты попросту не будут работать.