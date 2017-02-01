В Кыштыме студенты-первокурсники выявили лучших в военно-спортивном многоборье

Автор: КР от Вчера, 16:11 Категория: Образование

В преддверии Дня защитника Отечества в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа состоялся V ежегодный конкурс военно-спортивного многоборья для студентов первого курса «А ну-ка, парни!»

За победу боролись команды из шести групп. Они собирали и разбирали автоматы, демонстрировали строевую и силовую подготовку, умение пользоваться средствами химической защиты и оказывать первую медицинскую помощь, навыки стрельбы из пневматической винтовки. Кроме того, молодые люди отвечали на вопросы, связанные с историей Кыштыма.

На каждом из этапов соревнований жюри отметило лучших участников: Константина Гореева, Данила Мазавина, Сергея Морозова, Никиту Пузанова, Георгия Парахина и Данила Самойлова.

По итогам конкурса победу одержали будущие компьютерщики из команды «Новое поколение». Им вручен переходящий кубок и подарок от отдела по делам молодёжи администрации округа. На втором месте команда «Спарта» (специальность «Радиоаппаратостроение»), на третьем – «Технологи».