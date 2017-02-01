В Кыштыме школьники-казачата дали мастер-класс детсадовцам

Автор: КР от Вчера, 16:11 Категория: Образование

Вчера ученики казачьего кадетского класса третьей школы навестили свой родной детский сад №2. В преддверии Дня защитника Отечества шестиклассники рассказали малышам, чем отличается кадетский класс от обычного. Им преподают военные дисциплины, обучают рукопашному бою и строевой подготовке, а также строже следят за их успеваемостью и дисциплиной. Также школьники похвастались своими достижениями в спорте и военно-патриотических играх.

Как сообщил сайту «КР» атаман Горнозаводского отдела «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» Алексей Репин, детсадовцы остались в восторге от показательных выступлений казачат. Кадеты продемонстрировали им и их родителям приёмы рукопашного боя и элементы строевой подготовки. Вполне возможно, что после выпуска из детского сада кто-то тоже захочет вместо обычной школьной формы надеть форму цвета хаки.