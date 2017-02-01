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Прокуратура Кыштыма выявила недостатки при коллективных перевозках детей

Автор: КР от Сегодня, 15:56 Категория: Образование

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Прокуратура Кыштыма проверила, как  исполняется  федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в организациях города, которые осуществляют перевозку детей. Проверка выявила целый ряд нарушений в муниципальных учреждениях "Ресурсный центр образования Кыштымского городского округа" и "Приют".

 

Так,  автобусы выпускаются  на линию  без средств технического диагностирования. Вводные, предрейсовые, сезонные и специальные инструктажи водителей перед допуском к работе не проводятся. Не были организованы мероприятия по повышению квалификации водителей.

 

Документы, в том числе решения о сопровождении автобусов патрульными автомобилями ГИБДД и уведомления об организованной перевозке групп детей, не хранятся должным образом. Прокуратура внесла  представления об устранении нарушений закона руководителям этих муниципальных учреждений.

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