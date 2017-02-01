Прокуратура Кыштыма выявила недостатки при коллективных перевозках детей

Автор: КР от Сегодня, 15:56 Категория: Образование

Прокуратура Кыштыма проверила, как исполняется федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в организациях города, которые осуществляют перевозку детей. Проверка выявила целый ряд нарушений в муниципальных учреждениях "Ресурсный центр образования Кыштымского городского округа" и "Приют".

Так, автобусы выпускаются на линию без средств технического диагностирования. Вводные, предрейсовые, сезонные и специальные инструктажи водителей перед допуском к работе не проводятся. Не были организованы мероприятия по повышению квалификации водителей.

Документы, в том числе решения о сопровождении автобусов патрульными автомобилями ГИБДД и уведомления об организованной перевозке групп детей, не хранятся должным образом. Прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона руководителям этих муниципальных учреждений.