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Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Образование

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Только что стало известно, что традиционная встреча молодёжного актива с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой «Сто вопросов взрослому», которая должна была состояться сегодня в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, переносится на неопределённый срок. Виной этому стал карантин по ОРВИ и гриппу.

 

Напомним, по этой же причине завтра отменилось мероприятие в Доме культуры металлургов «Лучший студенческий дуэт», которое было намечено на завтра. Конкурс  перенесён на 14 февраля.

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