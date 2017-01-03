Карантин в связи с ОРВИ и гриппом передвинул ещё одну массовую встречу в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Образование

Только что стало известно, что традиционная встреча молодёжного актива с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой «Сто вопросов взрослому», которая должна была состояться сегодня в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, переносится на неопределённый срок. Виной этому стал карантин по ОРВИ и гриппу.

Напомним, по этой же причине завтра отменилось мероприятие в Доме культуры металлургов «Лучший студенческий дуэт», которое было намечено на завтра. Конкурс перенесён на 14 февраля.