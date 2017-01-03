Юные артисты из Кыштыма устроили на сцене настоящий переполох

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Образование

Коллектив клуба организаторов досуга «Конфетти», созданный на базе Дома детского творчества, занял второе место в

областном фестивале-конкурсе «Новогодний переполох». Как сказала сайту «КР» руководитель коллектива Елена Бутакова, в конце декабря её подопечные представили на суд челябинского жюри программу с играми и песнями «Чудеса под Новый год».

По сюжету домовёнок доказывает своей хозяйке Оле, а заодно и всему зрительному залу, что чудеса существуют. Из своего сундучка он достаёт то ожившую хлопушку, то волшебный шар. В театрализованном действе приняли участие 11 детей. С этой же программой они провели шесть представлений для воспитанников Дома детского творчества, а также для ветеранов педагогического труда.

Главная цель создателя и руководителя клуба «Конфетти», который существует уже 20 лет, – научить детей общаться и быть в центре внимания. «Серебро» в конкурсе «Новогодний переполох» кыштымские дети берут второй год подряд.