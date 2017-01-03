Школьники Кыштыма смогут получить бесплатную путёвку в «Артек» благодаря увесистому портфолио

Городская афиша

15 января

На городском пруду за станцией юных туристов "Странник", что на улице Садовой, 2, состоится показательное выступление юных коневодов и клуба средневекового фехтования "Сокол". Начало в 14 часов. Вход свободный.

14:00

13 января

В ДК металлургов состоится рождественский концерт с участием ансамбля "Маков цвет".

Начало в 17 часов 30 минут. Вход свободный.