Школьники Кыштыма смогут получить бесплатную путёвку в «Артек» благодаря увесистому портфолио
Автор: КР от Вчера, 10:13 Категория: Образование
С этого года бюджетные места в международный детский центр будут распределяться через автоматизированную информационную систему «Путёвка». С таким распоряжением выступило Правительство Российской Федерации.
Теперь любой ребёнок может разместить в этой системе сканы своих грамот, дипломов, удостоверений. После этого рассчитывается балл портфолио и определяется личный рейтинг школьника. От того, какой «вес» он набирает, и зависит попадание в список кандидатов на отдых в Крыму.
Подробности можно узнать на официальном сайте «Артека».