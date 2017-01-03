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Школьники Кыштыма смогут получить бесплатную путёвку в «Артек» благодаря увесистому портфолио

Автор: КР от Вчера, 10:13 Категория: Образование

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С этого года  бюджетные места в международный детский центр будут распределяться через автоматизированную информационную систему «Путёвка». С таким распоряжением выступило Правительство Российской Федерации.

 

Теперь любой ребёнок может разместить в этой системе сканы своих грамот, дипломов, удостоверений. После этого рассчитывается балл портфолио и определяется личный рейтинг школьника. От того, какой «вес» он набирает, и зависит попадание в список кандидатов на отдых в Крыму.

 

Подробности можно узнать на официальном сайте «Артека».

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