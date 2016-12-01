Школьники Кыштыма провели уикенд с гостем из Латинской Америки

Автор: КР от Вчера, 11:55 Категория: Образование

В минувшую субботу учащиеся колледжа английского языка встретились с жителем Венесуэлы. Хуан Виченце Рамос живёт в Южной Америке, но его работа связана с российской корпорацией «Газпром». Кроме того, в Челябинске у него жена и двухмесячная дочь.

Венесуэлец находится в России уже два месяца. За это время он побывал с подобными визитами в школах Миасса и Усть-Катава. На отличном английском – Рамос семь лет жил в Америке – он рассказал кыштымским детям о своей стране.

В частности, из подготовленной иностранцем презентации школьники узнали, что в Венесуэле бьёт самый высокий водопад в мире – Анхель. Кроме того, Хуан Виченце показал и фото животных, которые водятся в его родной стране. Среди них есть ягуар, кайман, анаконда и пиранья.

Латиноамериканец поведал юным кыштымцам и о том, как на его родине отмечают Рождество. За месяц до этого праздника венесуэльцы выкрашивают свои дома в яркие краски. В их жилищах появляются рождественские ёлки и вертепы – воспроизведение сцены Рождества Христова.

На праздничном столе у жителей Венесуэлы – традиционный Халлакас (Hallacas). Это кукурузное тесто, заполненное говядиной или свининой, оливками и прочими начинками. Как отметил Рамос, это очень вкусное блюдо, почти такое же, как и знаменитый русский салат «Оливье».

Встреча состоялась как раз в канун католического Рождества, и кыштымские школьники поздравили венесуэльца Рамоса с этим праздником, подарив ему собственноручно изготовленные открытки. Также они спели для иностранца песню на английском языке.

Венесуэлец за один день встретился с тремя группами учеников. Детям представилась уникальная возможность не только узнать что-то новое о далёкой стране, но и пообщаться на английском языке с его носителем. Они засыпали иностранца вопросами о его любимой музыке, домашних питомцах и хобби. Также интересовались, на каком автомобиле ездит Хуан Виченце, есть ли он в «Твиттере» и мечтает ли о седьмом «Айфоне». В завершение каждой из встреч школьники сделали общее фото с улыбчивым и общительным заморским гостем.