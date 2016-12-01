В Кыштыме не собираются выставлять на продажу учебные корпуса филиала ЮУрГУ

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Образование

В этом году вследствие реорганизации студенты кыштымского филиала ЮУрГУ переведены на кафедру, которая создана на базе производственного объединения «Маяк» в Озёрске. Здание на улице Республики, 10, которое муниципалитет в 2012 году передал филиалу в аренду на безвозмездной основе, практически опустело. Площадь двух корпусов – 6188,4 квадратных метра. Здесь имеются столовая, спортивный и актовый залы.

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского округа, председатель комитета по управлению имуществом Максим Лотов, в настоящее время ЮУрГУ сохраняет за собой две арендованных аудитории. Также арендатором двух помещений в здании является ООО «Экопроект». Здесь проводит занятия фитнес-студия. С февраля будущего года в числе арендаторов появится и местное отделение КПРФ.

По словам Максима Лотова, к настоящему времени окончательно вопрос о ликвидации кыштымского филиала не решён, поэтому комитет по управлению имуществом заключает только краткосрочные договоры аренды, то есть максимум на 11 месяцев. Здание остаётся под охраной. Затраты по содержанию комплекса несут комитет и арендаторы. Вопрос о продаже комплекса даже не рассматривается.