В Челябинской области реализуется проект «Бережливое образование»

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Фото: www.edu-gubkin.ru.

Об этом сообщает сайт ИА «Первое областное».

В августе этого года по поручению губернатора Алексея Текслера стартовал проект «Бережливое образование», охватывающий всю образовательную сферу региона. Суть проекта в формировании бережливой личности ещё с детского сада, а затем продолжение развития в школах и вузах. В итоге на предприятия должны приходить уже готовые специалисты, умеющие ставить и достигать цели, способности которых будут являться конкурентным преимуществом, сообщает пресс-служба областного правительства.

На базе Челябинского института развития профессионального образования уже создан учебно-методический центр по внедрению бережливых технологий в системе образования региона. Также в муниципальных образованиях области планируют создать 44 проектных офиса, на которые возложат ответственность по принятию решений о запуске и реализации проектов, формированию бережливой среды, мышления обучающихся в образовательных организациях.

Всего 2021 году будет реализовано не менее 14 проектов по внедрению бережливых технологий в образовательных организациях региона, а уже в 2022 году планируется реализовать более 130 таких проектов.