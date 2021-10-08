Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области реализуется проект «Бережливое образование»

Сегодня, 09:13 Категория: Образование
194
0

Фото: www.edu-gubkin.ru.

 

Об этом сообщает сайт ИА «Первое областное».

 

В августе этого года по поручению губернатора Алексея Текслера стартовал проект «Бережливое образование», охватывающий всю образовательную сферу региона. Суть проекта в формировании бережливой личности ещё с детского сада, а затем продолжение развития в школах и вузах. В итоге на предприятия должны приходить уже готовые специалисты, умеющие ставить и достигать цели, способности которых будут являться конкурентным преимуществом, сообщает пресс-служба областного правительства.

 

На базе Челябинского института развития профессионального образования уже создан учебно-методический центр по внедрению бережливых технологий в системе образования региона. Также в  муниципальных образованиях области планируют создать 44 проектных офиса, на которые возложат ответственность по принятию решений о запуске и реализации проектов, формированию бережливой среды, мышления обучающихся в образовательных организациях.

 

Всего 2021 году будет реализовано не менее 14 проектов по внедрению бережливых технологий в образовательных организациях региона, а уже в 2022 году планируется реализовать более 130 таких проектов.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область образование губернатор школы

Похожие публикации:

По инициативе Алексея Текслера принят закон об увеличении пособия за рождение ребёнка

Кыштымец претендует на звание абсолютного лидера в образовании

Челябинская область показала достойный результат, поднявшись сразу на 28 позиций относительно 2018 года

Алексей Текслер призвал промышленников увеличить зарплаты работникам

Кыштымский спортивно-туристический центр «Провинция» вошёл в туристический кластер «Синегорье»

Комментарии:

Добавить