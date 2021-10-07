В Кыштыме чествовали учителей

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Пятого октября, в День учителя, в Народном доме собрались педагоги Кыштымского городского округа.

– Ваш благородный труд всегда почётен и уважаем, – сказал в своём приветствии первый заместитель главы округа Пётр Мошкин. – От имени администрации округа желаю вам здоровья, творческой энергии, постоянного движения вперёд, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, благодарных учеников.

За верность и преданность профессии, бескорыстный труд и любовь к детям награждали лучших учителей и воспитателей нашего города. А также чествовали педагогов с большой буквы, которые всю жизнь посвятили детям и отмечают в этом году 50 лет педагогической деятельности. Это педагог-психолог центра психолого-педагогической помощи Любовь Шмарина, воспитатель коррекционной начальной школы- детского сада № 14 «Алёнушка» Лидия Кочетова, учитель начальных классов основной общеобразовательной школы № 11 Лидия Лежнева.

Челябинский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Игоря Ежова и солисты Челябинской филармонии подарили педагогам музыкальную программу из произведений российских композиторов Исаака и Максима Дунаевских.