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В Кыштыме чествовали учителей

Сегодня, 11:50 Категория: Образование
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Пятого октября, в День учителя, в Народном доме собрались педагоги Кыштымского городского округа.

 

– Ваш благородный труд всегда почётен и уважаем, – сказал в своём приветствии первый заместитель главы округа Пётр Мошкин. – От имени администрации округа желаю вам здоровья, творческой энергии, постоянного движения вперёд, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, благодарных учеников.

 

За верность и преданность профессии, бескорыстный труд и любовь к детям награждали лучших учителей и воспитателей нашего города. А также чествовали педагогов с большой буквы, которые всю жизнь посвятили детям и отмечают в этом году 50 лет педагогической деятельности. Это педагог-психолог центра психолого-педагогической помощи Любовь Шмарина, воспитатель коррекционной начальной школы- детского сада № 14 «Алёнушка» Лидия Кочетова, учитель начальных классов основной общеобразовательной школы № 11 Лидия Лежнева.

 

Челябинский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Игоря Ежова и солисты Челябинской филармонии подарили педагогам музыкальную программу из произведений российских композиторов Исаака и Максима Дунаевских.

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Теги: Кыштым День учителя Народный дом праздник

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